قطر تدرج "ولاية سيناء" على قوائم الإرهاب

أدرجت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية القطرية، مساء الأربعاء، 19 شخصًا و8 كيانات من بينها تنظيم "ولاية سيناء"، وجمعية الإحسان الخيرية اليمنية، على قوائمها للإرهاب.

وتعد القائمة، التي نشرتها اللجنة على موقعها الإلكتروني، أول قائمة للإرهاب تصدرها قطر "منفردة" بموجب قانون أصدره أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بشأن مكافحة الإرهاب في يوليو 2017.

فيما سبق أن أصدرت قطر قائمة للإهاب بموجب القانون نفسه في 25 أكتوبر الماضي ولكن ضمن إطار إجراء جماعي اتخذته كل الدول الأعضاء في مركز مكافحة تمويل الإرهاب الذي يضم عدة دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وضمت القائمة الجديدة 19 شخصا من بينهم 11 قطريا وسعوديين اثنين و4 مصريين وأردنيين اثنين.

ومن أبرز الشخصيات التي ضمتها القائمة القطري، عبد الرحمن عمير راشد النعيمي، المدرج سابقا على قائمة للإرهاب من قبل وزارة الخزانة الأمريكية والدول المقاطعة لقطر.

كما تضمنت 8 كيانات من بينها جمعية الإحسان الخيرية اليمنية وتنظيم "ولاية سيناء" (مصر)، إضافة إلى 6 كيانات قطرية. وجمعية "الإحسان الخيرية" تتخذ من محافظة حضرموت، جنوب شرقي اليمن، مركزا لها وأُنشئت قبل نحو 25 عاما، بترخيص من الحكومة اليمنية.

يشار أن قطر وقّعت في 12 يوليو 2017 مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة في مجالات رئيسية لمكافحة الإرهاب، كتبادل المعلومات الاستخبارية ومكافحة تمويل الإرهاب وتبادل الخبرات.

وبعدها بأسبوع، أصدر أمير قطر في الشهر نفسه مرسوما بقانون ينص على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، واستحدث بموجب المرسوم نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية.