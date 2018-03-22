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الوطن

رئيس البيت الفني: مسرحية "فرصة سعيدة".. 40 ليلة عرض "كامل العدد"

منذ 28 دقيقة
كتب: الهام زيدان
رئيس البيت الفني: مسرحية "فرصة سعيدة".. 40 ليلة عرض "كامل العدد"

مشهد من "فرصة سعيدة"

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إن عرض "فرصة سعيدة" من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابع للبيت الفنى للمسرح، يشهد منذ إفتتاحه إقبالا جماهيريا لافتًا، ويرفع لافتة كامل العدد من ليلة عرضه الأولى حتى الآن ليكمل 40 ليلة عرض، وهو ما يؤكد نجاح الفرقة هذا الموسم في تحقيق فلسفتها ورؤياتها نحو إستعادة الجمهور لمسرح.

وقال الفنان محمد جمعة مخرج العرض، إن الحضور فى ازدياد مستمر من اول يوم عرض وسط حضور كبير من الشخصيات العامة والإعلاميين والنقاد على مدار ليالى عرضه.

يذكر أن أحداث العرض تدور فى إطار اجتماعي كوميدي عن رجل يبلغ من العمر 79 عاما، يجد نفسه وحيدا فى منزله دون صحبة أو رفقة إلى أن تحدث له مفاجآت تمنحه فرصة تغيير مصير حياته.

العرض من بطولة أحمد بدير، فتوح أحمد، محمد الصاوي، أحمد الدمرداش، إيمان أبوطالب ، خالد محروس، وائل أبوالسعود، علي كمالو، لي لي قاسم، بسمة شوقي، موسيقى وألحان وتوزيع إيهاب حمدى، ديكور مصطفى حامد، أشعار أيمن النمر، أزياء هبه طنطاوي، تأليف صلاح عربي، وفكرة وإخراج محمد جمعة.

 

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