محافظ بورسعيد يشارك نزلاء دار المسنين الاحتفال بعيد الأم

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، نزلاء دار المسنين بالمحافظة الاحتفال بعيد الأم تقديرا لمكانتهم الكبيرة.

ووجه المحافظ، التهنئة، للسيدات من نزلاء الدار بمناسبة عيد الأم، مشيرا إلى أنه كان حريصا على التواجد معهم في هذا اليوم تقديرا لهم، مؤكدا على أنهم قدموا رسالتهم على الوجه الأكمل تجاه أبنائهم.

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية المقبلة، معلنا عن توفير أتوبيسات لنقل نزلاء الدار إلى المقرات الانتخابية والعودة مرة أخرى إلى الدار.

وشارك محافظ بورسعيد نزلاء الدار وجبة الإفطار وذلك في جو أسري موجها القائمين على الدار بتلبية كافة مطالب النزلاء.