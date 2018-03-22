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الوطن

24 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد اليوم

منذ 26 دقيقة
كتب: الوطن
24 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد اليوم

صورة ارشفية

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن أن إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم 24 سفينة ما بين دخول وخروج ورسو على أرصفتها.

وأوضحت أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن وخروج 3 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.

ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة وخروج 3 سفن وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وكما سجل الميناء خروج سفينتين كما بضائع عامة وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة آخرى.

وأشارت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى إنه يجري تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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