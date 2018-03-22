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الوطن

الأحد.. وزيرا النقل والبترول يضعان حجر أساس لمشروعات بميناء دمياط

منذ 7 دقيقة
كتب: عمر نور
الأحد.. وزيرا النقل والبترول يضعان حجر أساس لمشروعات بميناء دمياط

ارشيفية

تستعد هيئة ميناء دمياط، لاستقبال المهندس هشام عرفات وزير النقل، والمهندس طارق الملا وزير البترول، يوم الأحد المقبل، وذلك لوضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الاستثمارية الكبري بالميناء، ومنها مشروع إقامة مصنع لمشتقات الميثانول تابع لشركة السويس لمشتقات الميثانول، ورصيف بحري لتصدير منتجات شركة موبكو من اليوريا والأمونيا وأيضا لإنشاء محطة متعددة الأغراض لبضائع الصب الجاف والسائل والبضائع العامة.

كما سيرفع وزير النقل العلم على القاطرتين الجديدتين إبراهيم ومختار، واللتان انضمتا حديثا لوحدات أسطول الخدمات البحرية بالميناء، بالإضافة إلى افتتاح أحدث مركز للعمليات وإدارة الأزمات بالموانئ المصرية.    

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