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الوطن

"النواب الأمريكي" يوافق على مشروع قانون للإنفاق بـ1.3 تريليون دولار

منذ 6 دقيقة
كتب: وكالات
"النواب الأمريكي" يوافق على مشروع قانون للإنفاق بـ1.3 تريليون دولار

الكونجرس

وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، على مشروع قانون للإنفاق الحكومي بقيمة 1.3 تريليون دولار لتفادي توقف عمليات الحكومة وتمويل الوكالات الاتحادية حتى الثلاثين من سبتمبر، وأرسل المشروع إلى مجلس الشيوخ.

وبأغلبية 256 ضد 167 صوتا، وافق مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون على المشروع على الرغم من معارضة الفصيل المحافظ بالحزب.

ويجب أن يوافق مجلس الشيوخ أيضا على مشروع القانون قبل أن ينتهي أجل التمويل الحالي في وقت متأخر من ليل الجمعة.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب سيوقع المشروع حال موافقة مجلسي النواب والشيوخ عليه.

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