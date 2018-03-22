تسجيل الدخول

الوطن

بعد استخدامه في حادث سرقة.. ما الموقف القانوني لحمل الصاعق الكهربائي؟

منذ 32 دقيقة
كتب: عبدالرحمن قناوي
بعد استخدامه في حادث سرقة.. ما الموقف القانوني لحمل الصاعق الكهربائي؟

صاعق كهربائي - صورة أرشيفية

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم، محاولة فتاة سرقة سيدة عجوز في منزلها باستخدام صاعق كهربائي، و"إسبراي" مخدر، التي يطلق عليها وسائل الـ"self defence"، والتي ينتشر حملها كثيرا بين الفتيات، بحجة الحماية من السرقة والتحرش.

"الوطن" تواصلت مع قانونيين لمعرفة قانونية حمل مثل تلك الوسائل، حيث أكدت الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، أنه لا يوجد قانون يجرم حمل مثل تلك الوسائل، لأنها فى الأساس أدوات جديدة، مشيرة لوجود قانون يجرم حمل السلاح دون ترخيص، إلا أنه لا يضم تلك الأدوات.

وأوضحت أستاذ القانون، أن استخدام هذه الأدوات في السرقة والاعتداءات، يجب أن يتم مقابلته بحزم من المشرع حتى لا تتكرر وتزداد، مطالبة بتجريم حمل هذه الأدوات في حالة ازدياد حوادث الاعتداء به، لافتة إلى أن ترك الحبل على الغارب لحمل مثل هذه الأدوات بحجة الدفاع عن النفس، يفتح الباب أمام حمل الأسلحة بحجة الدفاع عن النفس أيضا.

الدكتورة سلوى بكير، أستاذ القانون الجنائي، من جانبها، أكدت عدم وجود قانون يجرم حمل الصاعق الكهربائي، وأنه لا يدخل ضمن قانون حمل السلاح بدون ترخيص، لأنه لا تنطبق عليه شروط ومواصفات السلاح، مشيرة إلى أن استخدامه في السرقة يحوله إلى وسيلة من وسائل الإكراه، والتي يتم تصنيفها كجناية.

وأشارت سلوى إلى أنه من الممكن تجريم حمل مثل هذه الأدوات في المطلق، إذا إنتشرت حوادث الإكراه بها، وتحولت إلى أداة تضر المجتمع وتزيد معدل الجريمة، مؤكدة أنه من غير الطبيعي حمل مثل هذه الأدوات، حتى ولو كانت غير مجرمة قانونا.

أخبار متعلقة

وكيل

وكيل "تعليم كفر الشيخ" يقرر تصنيع نموذج طالب لـ"صاعق كهربائي"
شاب يتعدى على أمن جامعة المنصورة بـ"صاعق كهربائي": "أنا طالب شرطة"

شاب يتعدى على أمن جامعة المنصورة بـ"صاعق كهربائي": "أنا طالب شرطة"
ضبط 3 أشخاص بحيازتهم صاعق كهربائي وأقراص مخدرة بالهرم

ضبط 3 أشخاص بحيازتهم صاعق كهربائي وأقراص مخدرة بالهرم
غرامات فورية تصل إلى 900 دولار لمواجهة التحرش الجنسي

غرامات فورية تصل إلى 900 دولار لمواجهة التحرش الجنسي

السرقة بالأحلام والإعلانات
"الآداب" تضبط 11 شخصا بتهمة التحرش بالفتيات في السويس

"الآداب" تضبط 11 شخصا بتهمة التحرش بالفتيات في السويس

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

موسى مصطفى موسى: "مش عاوزين أحزاب دينية"

موسى مصطفى موسى: "مش عاوزين أحزاب دينية"

محكمة تقضي بإعادة رخصة قيادة لسائق "ميت"

محكمة تقضي بإعادة رخصة قيادة لسائق "ميت"

فيلم "الأصليين" يحصد الجائزة الكبرى في "الأقصر الأفريقي"

فيلم "الأصليين" يحصد الجائزة الكبرى في "الأقصر الأفريقي"

وزير التمية المحلية يفتتح 4 مشروعات بتكلفة 16 مليون في قنا

وزير التمية المحلية يفتتح 4 مشروعات بتكلفة 16 مليون في قنا

موسى مصطفى: أنا في موقف لا اُحسد عليه.. "ناس قالتلي أنت صعبان علينا"

موسى مصطفى: أنا في موقف لا اُحسد عليه.. "ناس قالتلي أنت صعبان علينا"

اختيارات الوطن

"حضن أم" من مديرة مدرسة حكومي للفائزين بأوائل الطلبة: "فرحانة بيكم"

«أحمد ومحمد وحبشى» ظهروا فى «شعب ورئيس»: «ما صدقناش إن كلامنا هيتذاع»

«أحمد ومحمد وحبشى» ظهروا فى «شعب ورئيس»: «ما صدقناش إن كلامنا هيتذاع»

حكاية 4 شباب مولهم "تحيا مصر" فصاروا أصحاب شركة: "اتبرعنا لرد الجميل"

حكاية 4 شباب مولهم "تحيا مصر" فصاروا أصحاب شركة: "اتبرعنا لرد الجميل"

نجل آخر ملوك مصر وزوجته فى «سك العملة»

نجل آخر ملوك مصر وزوجته فى «سك العملة»

«الشيخ ماهر» يتبرع بـ«توكتوكين» للنداء على الموتى

«الشيخ ماهر» يتبرع بـ«توكتوكين» للنداء على الموتى

الأكثر قراءة

عاجل