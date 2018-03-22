لجنة تحكيم مسابقة الحريات تعلن جوائزها في مهرجان الأقصر الإفريقي

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الحريات التي تحمل اسم الراحل الحسيني أبوضيف، الفيلم القصير "الشاردة" إخراج جولي جوف ورضا بلغيط، أما جائزة التسجلي ذهبت لفيلم "ليانا" إخراج أرون وأماندا كوب، وتسلمتها منتيرة الفيلم، وذهبت جائزة الفيلم الروائي إلى "رياح شمالية" إخراج وليد مطار، بينما حصد الفيلم السنغالي "الحدود" شهادة تقدير تسلمتها بطلة الفيلم ناكي سي سافانا.

وجاء حفل ختام الدورة السابعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بحضور الفنان محمود حميدة، المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، السيناريست تامر حبيب، المخرج أمير رمسيس، المنتج محمد حفظى، المخرج السنغالي موسى توريه، والمخرج المالي سليمان سيسه، المخرج سعد هنداوي، المخرج خالد الحجر، أمير رمسيس ومدير التصوير سعيد شيمي.