سامح عاشور يفتتح مقر محامين روض الفرج

افتتح سامح عاشور نقيب المحامين، مقر روض الفرج، اليوم الخميس.

وشكر هشام زين نقيب محامين شمال القاهرة، وزكريا رضوان عضو المجلس عن روض الفرج، النقيب العام، على المقر الجديد.

وأعلن زين، عن افتتاح مقر لمحامي بولاق أبو العلا والأزبكية، إضافةً لشراء مقر جديد لمحامين عين شمس قريبًا.

حضر الافتتاح، مجدي سخي وكيل النقابة، ويحيى التوني أمين الصندوق، وأبو بكر ضوه الأمين العام المساعد، وعبدالجواد أحمد، وأدهم العشماوي، ومصطفى البنان، وممدوح عبدالعال، وعيسى أبو عيسى، وأعضاء مجلس فرعية شمال القاهرة.