دفاع المتهمين بقضية "عفروتو": سأطعن على تقرير الطب الشرعي

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين سماع شهادة الدكتور أيمن حسن مجري الصفة التشريحية للمجني عليه في قضية محاكمة معاون مباحث المقطم وأمين شرطة بالقسم في اتهامهم بقتل "محمد عبدالحكيم" الشهير بـ"عفروتو"عن طريق ضربهما له عمدا.

ووجه طارق جميل دفاع المتهمين، سؤالا للشاهد هل الدكتور هشام عبدالحميد شارك في كتابة تقرير الطب الشرعي؟ فأجاب نعم.

ووجه الدفاع سؤالا آخر هل حدث ما يسمى بارتخاء الجسم؟ فأجاب الطبيب أنه لا يوجد شيء مثل ذلك في الطب الشرعي.

فاعترض الدفاع وقال إن الدكتور هشام عبدالحميد قال ذلك، وإنه يكتفي بما قاله الطبيب في شهادته وأنه سيطعن على تقرير الطب الشرعي.

تضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة بأن النقيب "محمد. س" معاون مباحث المقطم، و"محمد. أ" أمين شرطة بقسم المقطم، ضربا في 5 يناير الماضي، "محمد عبدالحكيم" الشهير بـ"عفروتو" عمدًا، حيث أسقطه المتهم الثاني (أمين الشرطة) أرضًا وسدد له المتهم الأول (ضابط الشرطة) ركلات استقرت في الصدر فأحدثا الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصدا قتله لكن الضرب أفضى إلى موته.