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الوطن

رجل أعمال خليجي يروي موقف "جدعنة" من مصري في الغربة

اليوم AM 12:16
كتب: شريف سليمان
رجل أعمال خليجي يروي موقف "جدعنة" من مصري في الغربة

زياد الصالح

نشر رجل أعمال خليجي يدعى زياد الصالح، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يروي فيها موقفًا تعرض له مع بائع مصري.

وقال الصالح، إنه دخل محل قبل 4 أشهر واشترى "سبرتاية" وخرج، وعندما عاد مرة أخرى قبل أيام قليلة، أعطاه البائع 300 ريال، لأنه نسيها في المرة الأولى.

وكتب الصالح: "قبل 4 أشهر دخلت محل، وفتحت الحوار مع البائع وتكلمنا عن دمياط واشتريت سبرتاية وخرجت، أمس دخلت عليه وسلمت وقلت إزي أهل دمياط، قال جابك الله وفتح الدرج وأخرج ورقة ومدبس بها 300 ريال وقال أعطيتني في المرة السابقة 500 ريال ولم تأخذ الباقي، ومن يومها وأنا أنتظرك وكتبت هذه الورقة".

 

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