عكاشة: المصريون ليسوا مصابين بالاكتئاب وسعداء بما يقدمه محمد صلاح

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن الشعب المصري لا يعاني من مرض الاكتئاب، لافتًا إلى أنه مرض خطير ويوجد 44 نوعا منه، مستبعدًا أن يكون الشعب المصري مصابًا بأي نوع منهم.

وأضاف عكاشة خلال حواره مع السيناريست مدحت العدل، مقدم برنامج "موعد مع الرئيس"، الذي يُذاع عبر فضائية "الحياة": "السعادة لا تطفئ الاكتئاب، والمصريون سعداء بما يقدمه محمد صلاح على سبيل المثال، ولهذا فلا يمكن أن يكونوا مصابين بهذا المرض الخطير".

وتابع: "مصر كانت مصابة بإسهال في الكلام وإمساك في العمل والفكر، ومع القيادة الجديدة حدث تغير تام، فأصبح هناك إسهال في العمل وإمساك عن الكلام".