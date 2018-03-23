علاء عابد: قضية مريم الأهم حاليا في بريطانيا.. والقوانين هناك جامدة

قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن عدد من أعضاء اللجنة توجهوا لوزارة الخارجية البريطانية فور وصولهم إلى لندن، للوقوف على سير تحقيقات قضية "مريم"، التي لقيت مصرعها بعد تعرضها لاعتداء في بريطانيا، موضحًا أنهم طالبوا بسرعة إنهاء إجراءات الطب الشرعي لدفن الجثمان، وطالبوهم بالتعامل مع القضية بروح القانون.

ولفت عابد، خلال مداخلة من لندن ببرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إلى أن القانون البريطاني مختلف تمامًا عن القانون المصري، مضيفًا أن سلطة تحقيق خاصة تتولى القضايا وليس النيابة العامة، موضحًا أن القوانين ببريطانيا جامدة، وأن الإجراءات ستستمر حتى أسبوع أو 10 أيام آخرين.

وأضاف أنهم ذهبوا إلى مجلس العموم البريطاني وعرضوا عليه قضية مريم، وأن الجانب البريطاني كشف لهم جوانب سير القضية، ولكن طلبوا منهم أن تكون سرية حتى لا تؤثر على مجريات القضية، مؤكدًا: "لن نهدأ حتى يتم محاكمة المتهمين في القضية، مريم وراها شعب كامل".

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن قضية مريم أهم قضية مُثارة في بريطانيا في الوقت الحالي، مشددًا على أن كل الشواهد تؤكد أنه حادث مأسوي بشع، لافتًا إلى أنه سيعود إلى لندن مرة أخرى بعد الانتخابات الرئاسية لمتابعة سير التحقيقات.