تسجيل الدخول

الوطن

علاء عابد: قضية مريم الأهم حاليا في بريطانيا.. والقوانين هناك جامدة

اليوم AM 03:42
كتب: محمود البدوي
علاء عابد: قضية مريم الأهم حاليا في بريطانيا.. والقوانين هناك جامدة

علاء عابد

قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن عدد من أعضاء اللجنة توجهوا لوزارة الخارجية البريطانية فور وصولهم إلى لندن، للوقوف على سير تحقيقات قضية "مريم"، التي لقيت مصرعها بعد تعرضها لاعتداء في بريطانيا، موضحًا أنهم طالبوا بسرعة إنهاء إجراءات الطب الشرعي لدفن الجثمان، وطالبوهم بالتعامل مع القضية بروح القانون.

ولفت عابد، خلال مداخلة من لندن ببرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إلى أن القانون البريطاني مختلف تمامًا عن القانون المصري، مضيفًا أن سلطة تحقيق خاصة تتولى القضايا وليس النيابة العامة، موضحًا أن القوانين ببريطانيا جامدة، وأن الإجراءات ستستمر حتى أسبوع أو 10 أيام آخرين.

وأضاف أنهم ذهبوا إلى مجلس العموم البريطاني وعرضوا عليه قضية مريم، وأن الجانب البريطاني كشف لهم جوانب سير القضية، ولكن طلبوا منهم أن تكون سرية حتى لا تؤثر على مجريات القضية، مؤكدًا: "لن نهدأ حتى يتم محاكمة المتهمين في القضية، مريم وراها شعب كامل".

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن قضية مريم أهم قضية مُثارة في بريطانيا في الوقت الحالي، مشددًا على أن كل الشواهد تؤكد أنه حادث مأسوي بشع، لافتًا إلى أنه سيعود إلى لندن مرة أخرى بعد الانتخابات الرئاسية لمتابعة سير التحقيقات.

أخبار متعلقة

وفد برلماني برئاسة علاء عابد يطير لبريطانيا لكشف حقيقة مقتل "مريم"

وفد برلماني برئاسة علاء عابد يطير لبريطانيا لكشف حقيقة مقتل "مريم"
علاء عابد: الأم المصرية مستعدة للتضحية بأبنائها لبقاء الدولة

علاء عابد: الأم المصرية مستعدة للتضحية بأبنائها لبقاء الدولة
علاء عابد: الطالبة المعتدى عليها "مريم" أصبحت أيقونة لحقوق الإنسان

علاء عابد: الطالبة المعتدى عليها "مريم" أصبحت أيقونة لحقوق الإنسان
علاء عابد يستعرض تحركات البرلمان بشأن قضية "مريم"

علاء عابد يستعرض تحركات البرلمان بشأن قضية "مريم"
علاء عابد: زيارة السيسي لوزارة الداخلية "تاريخية"

علاء عابد: زيارة السيسي لوزارة الداخلية "تاريخية"

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

مؤتمر حاشد لـ"مستقبل وطن" ببني سويف لدعم السيسي في الانتخابات

خبير عسكري: السعودية ستبرم صفقة سلاح مع أمريكا بـ400 مليون دولار

خبير عسكري: السعودية ستبرم صفقة سلاح مع أمريكا بـ400 مليون دولار

في آخر حوارته قبل الصمت الانتخابي.. خبيرة تحلل لغة جسد موسى مصطفى موسى

في آخر حوارته قبل الصمت الانتخابي.. خبيرة تحلل لغة جسد موسى مصطفى موسى

هشام عباس يطرح "الطريق الصح" دعما للسيسي

هشام عباس يطرح "الطريق الصح" دعما للسيسي

ضبط مدير مصنع بوتاجاز سرب 10 آلاف أسطوانة للسوق السوداء في بني سويف

ضبط مدير مصنع بوتاجاز سرب 10 آلاف أسطوانة للسوق السوداء في بني سويف

اختيارات الوطن

"حضن أم" من مديرة مدرسة حكومي للفائزين بأوائل الطلبة: "فرحانة بيكم"

«أحمد ومحمد وحبشى» ظهروا فى «شعب ورئيس»: «ما صدقناش إن كلامنا هيتذاع»

«أحمد ومحمد وحبشى» ظهروا فى «شعب ورئيس»: «ما صدقناش إن كلامنا هيتذاع»

حكاية 4 شباب مولهم "تحيا مصر" فصاروا أصحاب شركة: "اتبرعنا لرد الجميل"

حكاية 4 شباب مولهم "تحيا مصر" فصاروا أصحاب شركة: "اتبرعنا لرد الجميل"

نجل آخر ملوك مصر وزوجته فى «سك العملة»

نجل آخر ملوك مصر وزوجته فى «سك العملة»

«الشيخ ماهر» يتبرع بـ«توكتوكين» للنداء على الموتى

«الشيخ ماهر» يتبرع بـ«توكتوكين» للنداء على الموتى

الأكثر قراءة

عاجل