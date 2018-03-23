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الوطن

بالفيديو| والدة الشهيد ضياء فتحي: دفع ثمن كفنه ليلة استشهاده وتنبأ بها

منذ 38 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
بالفيديو| والدة الشهيد ضياء فتحي: دفع ثمن كفنه ليلة استشهاده وتنبأ بها

الشهيد ضياء فتحي

حكت والدة خبير المفرقعات، الشهيد الرائد ضياء فتحي، تفاصيل الساعات الأخيرة لنجلها الشهيد قبل استشهاده في انفجار عبوة ناسفة.

وقالت والدة الشهيد، خلال لقائها مع الإعلامية منة فاروق في برنامجها "مساء دريم" المٌذاع عبر فضائية "دريم"، أن نجلها الشهيد أصيب برصاصة في صدره أثناء عملية القبض على أحد العناصر الخطرة في سيناء عام 2008.

وحكت والدة الشهيد، تفاصيل الساعات الأخيرة له قبل استشهاده، حيث ذهب للمسجد ووضع ثمن كفنه بالمسجد، مؤكدة أنه قال لزملائه قبل خروجه بأنه سيفوز بالشهادة هذا اليوم.

وأشارت والدة الشهيد إلى أنه كان من المفترض أن يخرج زميله للتعامل مع أحد القنابل، لكنه ذهب بدلا منه ليفكك قنبلة موجودة بجوار بنزينة وقسم شرطة، لكنها انفجرت فيه وتسببت في استشهاده.

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