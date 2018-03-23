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الوطن

طلاب المدارس في شمال سيناء ينظمون نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية

منذ 38 دقيقة
كتب: محمد مقلد
طلاب المدارس في شمال سيناء ينظمون نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية

مديرية التعليم بشمال سيناء

نظمت مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء، نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية، بمشاركة عدد من الطلاب في جميع المراحل التعليمية بمدينة العريش ومركز بئر العبد.

وشارك في المحاكاة 50 طالبا وطالبة من كل المستويات التعليمية "رياض الأطفال، وابتدائي، وإعدادي، وثانوي"، بإدارتي العريش وبئر العبد التعليمية، وأشرف على تنظيم المحاكاة إدارات التربية المسرحية بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعليم الابتدائي وتوجيه رياض الأطفال.

وبدأت المحاكاة بإعداد صناديق تشبه الصناديق المستخدمة في الانتخابات، ووضع قوائم بالأسماء خارج كل لجنة، وتعليم التلاميذ والطلاب المراحل المختلفة، من بداية دخول اللجنة، والبحث عن الاسم ورقم اللجنة بالكشوفات، حتى قيامه بالانتخاب خلف الستائر، ووضع بطاقة الترشيح داخل الصندوق الانتخابي والانصراف من اللجنة، بعد وضع أحد أصابع اليد في الحبر الفسفوري. 

حضر المحاكاة عدد كبير من أولياء أمور الطلاب، معربين عن سعادتهم بتلك التجربة، وطالبوا بزيادة دور التربية والتعليم في تنمية الولاء والانتماء وزيادة الوعي السياسي لدى أبنائهم. 

من جانبه، أكد الدكتور عبد الكريم الشاعر وكيل مدير التربية والتعليم في شمال سيناء، أن مدرسة بنك سيناء بالعريش، احتضنت نموذج المحاكاة، مشيرا إلى أن محاكاة الإجراءات الانتخابية، الهدف منه تنشأة الأجيال الجديدة على الوعي السياسي والوطنية، وغرز أهمية المشاركة في أي انتخابات تجرى على أرض الوطن.

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