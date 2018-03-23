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الوطن

اليوم.. "مستقبل وطن" ينظم مؤتمر لدعم السيسي باستاد قنا الرياضي

منذ 13 دقيقة
كتب: محمد حامد
اليوم.. "مستقبل وطن" ينظم مؤتمر لدعم السيسي باستاد قنا الرياضي

أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن

يعقد حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف مؤتمرا جماهيريا، مساء اليوم، باستاد محافظة قنا الرياضي، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

ويشارك بالمؤتمر عدد كبير من قيادات وأعضاء وشباب الحزب بجانب قيادات محافظة قنا، وعدد من الشخصيات العامة ونواب بالبرلمان.

وتنتهي فترة الدعاية لانتخابات الرئاسة اليوم، وتُجرى المرحلة الأولى من الانتخابات بين 26 و28 مارس، وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتنافس في الانتخابات الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى.

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