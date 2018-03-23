تسجيل الدخول

الوطن

"التضامن" تسند لـ"أبناء الغد" وحدة متنقلة ضمن برنامج "أطفال بلا مأوى"

منذ 30 دقيقة
كتب: سلامة عامر
"التضامن" تسند لـ"أبناء الغد" وحدة متنقلة ضمن برنامج "أطفال بلا مأوى"

التضامن تسند لمؤسسة "ابناء الغد" ادارة وحدة متنقله ضمن برنامج اطفال بلا مأوى

وقعت إدارة برنامج حماية "الأطفال بلا مأوى" بوزارة التضامن الاجتماعي عقد اتفاق مع مؤسسة أبناء الغد "بناتي" أحد المؤسسات التي تمتلك خبرة كبيرة في مجال حماية الأطفال "بلا مأوى"، ليتم بموجب هذا الاتفاق إسناد إدارة إحدى الوحدات المتنقلة التابعة لبرنامج "أطفال بلا مأوى" لمؤسسة أبناء الغد "بناتي" بحيث يكون عملها داخل نطاق محافظة القاهرة تحت اشراف وزارة التضامن.

وكانت الوزارة قد قامت بتركيب أجهزة التتبع "جي بي اس" لستة من هذه الوحدات كمرحلة أولي على أن يتم استكمال تجهيز باقي الوحدات بأجهزة التتبع خلال هذا الشهر، ومتابعة الأنشطة المنفذة مع الأطفال داخل الوحدات ومتابعة تحركات الوحدات داخل المحافظات المستهدفة، وستعمل أجهزة التتبع على متابعة الوحدات المتنقلة وربطها بغرفة عمليات مركزية داخل وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أن الوحدات المتنقلة مجهزة بكاميرا داخلية وخارجية لتأمين السيارة من المخاطر التي تتعرض لها الوحدات المتنقلة خلال عملها في الميادين والمحافظات المختلفة.

وأكدت الوزارة أنها مستمرة في استقبال البلاغات المتعلقة بـ"الاطفال بلا مأوى" على الخط الساخن 16439 من العاشرة صباحا وحتي العاشرة مساء.

ويذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ برنامجا متكاملا لحماية الاطفال بلامأوى خلال انتشار 17 وحدة متنقلة تعمل في 10 محافظات للحد من ظاهرة أطفال الشوارع بتمويل يصل إلى 164 مليون جنيه تتحمل الوزارة 50 مليون جنيه ويتم توفير باقي التمويل بالشراكه مع صندوق تحيا مصر.

 

 

أخبار متعلقة

العميد زكريا حجازي : كومبارس اغتصب 17 طفلة من اطفال الشوارع .. وتسبب في قتل اخري

العميد زكريا حجازي : كومبارس اغتصب 17 طفلة من اطفال الشوارع .. وتسبب في قتل اخري

"التضامن الاجتماعي": انتهاء مهلة تلقي طلبات حج الجمعيات

"التضامن الاجتماعي": انتهاء مهلة تلقي طلبات حج الجمعيات
"التضامن الاجتماعي": اليوم آخر موعد لتلقي طلبات حج الجمعيات

"التضامن الاجتماعي": اليوم آخر موعد لتلقي طلبات حج الجمعيات
"مكافحة الإدمان": تكريم 39 من متعافي الخط الساخن في قصر العيني

"مكافحة الإدمان": تكريم 39 من متعافي الخط الساخن في قصر العيني
"الرفاعي": نتلقى الشكاوى على الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528

"الرفاعي": نتلقى الشكاوى على الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

فوز حاتم الجندي بمقعد نقيب أطباء الأسنان بالدقهلية

فوز حاتم الجندي بمقعد نقيب أطباء الأسنان بالدقهلية

انطلاق قافلة الإصحاح البيئي بقرية شمندورة

انطلاق قافلة الإصحاح البيئي بقرية شمندورة

وصول وسفر 785 راكبا وتداول 158 شاحنة بميناء نويبع

وصول وسفر 785 راكبا وتداول 158 شاحنة بميناء نويبع

أمن الغربية يزور الأمهات في دار المسنين ويقدم لهن الهدايا

أمن الغربية يزور الأمهات في دار المسنين ويقدم لهن الهدايا

أسوان تستعد للانتخابات الرئاسية بـ249 لجنة فرعية

أسوان تستعد للانتخابات الرئاسية بـ249 لجنة فرعية

اختيارات الوطن

ببساطة| من الفائز بعد أن دقت طبول الحرب الاقتصادية بين الصين وأمريكا

ببساطة| من الفائز بعد أن دقت طبول الحرب الاقتصادية بين الصين وأمريكا

النسانيس تحاصر استراحة محافظ السويس.. و«حامد»: اصطادوها

النسانيس تحاصر استراحة محافظ السويس.. و«حامد»: اصطادوها

عروض «أوبر وكريم» لمواجهة الحكم القضائى: أملنا فى النقض كبير

عروض «أوبر وكريم» لمواجهة الحكم القضائى: أملنا فى النقض كبير

لافتة بطول 4 طوابق تحذر صاحب العقار: مش طالعين من البيت

لافتة بطول 4 طوابق تحذر صاحب العقار: مش طالعين من البيت

"حضن أم" من مديرة مدرسة حكومي للفائزين بأوائل الطلبة: "فرحانة بيكم"

الأكثر قراءة

عاجل