"التضامن" تسند لـ"أبناء الغد" وحدة متنقلة ضمن برنامج "أطفال بلا مأوى"

وقعت إدارة برنامج حماية "الأطفال بلا مأوى" بوزارة التضامن الاجتماعي عقد اتفاق مع مؤسسة أبناء الغد "بناتي" أحد المؤسسات التي تمتلك خبرة كبيرة في مجال حماية الأطفال "بلا مأوى"، ليتم بموجب هذا الاتفاق إسناد إدارة إحدى الوحدات المتنقلة التابعة لبرنامج "أطفال بلا مأوى" لمؤسسة أبناء الغد "بناتي" بحيث يكون عملها داخل نطاق محافظة القاهرة تحت اشراف وزارة التضامن.

وكانت الوزارة قد قامت بتركيب أجهزة التتبع "جي بي اس" لستة من هذه الوحدات كمرحلة أولي على أن يتم استكمال تجهيز باقي الوحدات بأجهزة التتبع خلال هذا الشهر، ومتابعة الأنشطة المنفذة مع الأطفال داخل الوحدات ومتابعة تحركات الوحدات داخل المحافظات المستهدفة، وستعمل أجهزة التتبع على متابعة الوحدات المتنقلة وربطها بغرفة عمليات مركزية داخل وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أن الوحدات المتنقلة مجهزة بكاميرا داخلية وخارجية لتأمين السيارة من المخاطر التي تتعرض لها الوحدات المتنقلة خلال عملها في الميادين والمحافظات المختلفة.

وأكدت الوزارة أنها مستمرة في استقبال البلاغات المتعلقة بـ"الاطفال بلا مأوى" على الخط الساخن 16439 من العاشرة صباحا وحتي العاشرة مساء.

ويذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ برنامجا متكاملا لحماية الاطفال بلامأوى خلال انتشار 17 وحدة متنقلة تعمل في 10 محافظات للحد من ظاهرة أطفال الشوارع بتمويل يصل إلى 164 مليون جنيه تتحمل الوزارة 50 مليون جنيه ويتم توفير باقي التمويل بالشراكه مع صندوق تحيا مصر.