الجبير: القمة "الأمريكية - الخليجية" ستعقد ولن تتطرق للأزمة مع قطر

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم، إن القمة "الأمريكية - الخليجية" ستعقد ولن تتطرق للأزمة مع قطر لأنها قضية محلية، مضيفا خلال مؤتمر صحفي حول زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للولايات المتحدة، إن قضية قطر خليجية وسيتم حلها خليجيا، مشيرا إلى أن النزاع مع الدوحة لا علاقة له بالعلاقات الأمريكية السعودية.

وأشار الجبير، إلى أن الرياض وضعت قائمة بممولي الإرهاب وقطر رفضتها وطريقة ردها تعتبر إقرارا بأنها تمول الإرهاب، بحسب ما جاء على لسانه، موضحا أنه يأمل أن تعود قطر إلى الصواب وتصحح المسار، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.