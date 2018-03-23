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الوطن

إلهام عبدالبديع: رفضت أدوارا كثيرة بعد فيلم "أهواك"

منذ 15 دقيقة
كتب: شريف حسين
إلهام عبدالبديع: رفضت أدوارا كثيرة بعد فيلم "أهواك"

إلهام عبدالبديع

قالت الفنانة الشابة إلهام عبدالبديع، إنها رفضت عددا كبيرا من الأدوار بعد فيلم "أهواك" لأن الاختيار كان صعبا، مشيرة إلى أنها كانت ترغب في دور مميز بعد الفيلم "وجالي دور بطولة في فيلم رعب بس ماحبتش أغامر عشان الناس في مصر مش متقبلة الرعب أوي".

وأضافت إلهام، خلال حوارها ببرنامج "الجمعة في مصر" مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة "MBC مصر" أنها قررت أن تؤدي أدوارا على فترات متباعدة، شريطة أن تكون هذه الأدوار مؤثرة.

وأوضحت أنها أخطأت عام 2013 حين قررت الانتشار بصورة كبيرة في عدد من شركات الإنتاج ومع عدد كبير من المخرجين "اكتشفت إني غلطانة لما بتنازل عن حجم الدور في مقابل الانتشار".

وأكدت أن مسلسل "ولاد تسعة" بطولة جماعية لأن الأربع بطلات يسرن في قصصهن بالتوازي "مفيش حد أعلى من حد، والموضوع كان منافسة كبيرة جدا بيننا وكنا كلنا عارفين ده".

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