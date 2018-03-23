قانوني من السعودية: السلطات تتحفظ على "الحاجة سعدية" بالمستشفى

أعلن المستشار حمدي الهلالي، المحامي بمكتب الفقار للمحاماة والاستشارات في القصيم بالسعودية، أنه تواصل مع السلطات الأمنية السعودية بشأن الوضع القانوني للحاجة سعيد عبد السلام، مؤكدًا أنها تتحفظ علي السيدة في المستشفى بدلا من الحجز.

وأكد الهلالي، في بيان له، لأهالي نبروه، أن هناك محاولات كبيرة من جانب السفارة المصرية للإفراج عنها، والأمن السعودي يشترط تسليم المتهم الحقيقي لخروجها.

يذكر أن الحاجة سعدية، تم القبض عليها يوم الثلاثاء الماضي، من مطار ينبع بالسعودية، بعد العثور علي كميات كبيرة من المواد المخدرة في حقيبة معها، وتبين أنها تعرضت للاحتيال بالسفر لأداء العمرة من شخص واستغلها في نقل الحقيبة من مصر على السعودية.