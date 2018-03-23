"عمرة بطعم السجن".. "نصاب" يهدي عجوزا رحلة عمرة لتمرر شنطة مخدرات

"ولاد الحرام مخلوش لأولاد الحلال حاجة" مثل شعبي جسدته واقعة احتيال"نصاب" على عجوز مسنة، في المنصورة قبل أيام.

بدأت الواقعة الغريبة، عندما استغل شاب "نصاب" شغف سيدة مسنة زيارة بيت الله الحرام، وأداء مناسك العمرة، ووعدها بتقديم رحلة عمرة مجانيه على نفقته الخاصة لها، ففرحت العجوز بتلك الهدية، وظنت أن الله سبحانه وتعالى أمنيتها الغالية، دون ان تدري ما يحيكه "شيطان الإنس" لها.

استعدت الجدة العجوز للسفر، وفرحت كثيرا عندما وفر االشاب الذي ارتدى ثوب "رجل الخير" لهان سيارة خاصة لتقلها إلى المطار، وقابلها في المطار لوداعها، وهناك أعطى "النصاب" للعجوز حقيبة طلب منها إيصالها إلى أحد أصدقاؤه في السعودية، لتسارع العجوز لتلبية طلب "رجل الخير" الذي تكفل بمصروفات رحلة عمرتها كاملة، ردا لجميله المحبب إليها.

وبعدما وصلت العجوز إلى مطار ينبع بالسعودية، ألقي القبض عليها بسبب احتواء الحقيبة التي أعطاها لها "رجل الخير" على حبوب مخدرة.

لم تشفع توسلات العجوزة ولم تصدق السلطات السعودية روايتها، وألقت القبض عليها ووضعتها في أحد السجون، ما أدى لإصابتها بالسكر وتدهور حالتها الصحية ونقلها للمستشفى.

من جهتها ناشدت هدى، إبنة العجوز التي تعرضت لواقعة النصب، السلطات المصرية بالتدخل للإفراج عن والدتها الأمية البسيطة، التي لا تعرف أي شيء وطالبت بالقبض على الجاني الحقيقي.

وأضافت هدى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المٌذاع عبر فضائية "دريم"، أنها تناشد الجالية المصرية بالسعودية وأهل الخير بالتدخل للإفراج عن والدتها المريضة.

كما ناشدت نجلة العجوز، وزارة الداخلية، بسرعة القبض على الشاب الذي نصب على والدتها، وغرر بها.