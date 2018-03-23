نقيب الفلاحين: القوة التصويتية للمزارعين من 17 إلى 20 مليون

قال محمد برغش، نقيب الفلاحين، إن عدد الفلاحيين والمزارعين في مصر يقدروا بحوالي 55 مليون فلاح ومزارع، مضيفا أن الفلاح المصري كان له تأثير كبير في الانتخابات الرئاسية في 2014.

وأضاف برغش، خلال استضافته ببرنامج "نظرة"، مع الإعلامي حمدي رزق المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن القوة التصويتية للفلاحين والمزارعين من 17 إلى 20 مليون وهؤلاء لديهم عقيدة أن الله أمنهم على غذاء مصر كما أمن أبنائهم على الحدود.

وأشار، إلى أن الفلاح المصري قدم للوطن المال والولد فهل سيهون عليه الوقوف في طابور كبير للمشاركة في الانتخابات القادمة من أجل مستقبل مصر؟