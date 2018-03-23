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الوطن

مجلس الشيوخ يستدعي زوكربيرج للشهادة حول تسريب بيانات مستخدمي "فيس بوك"

منذ 34 دقيقة
كتب: وكالات
مجلس الشيوخ يستدعي زوكربيرج للشهادة حول تسريب بيانات مستخدمي "فيس بوك"

مجلس الشيوخ الأمريكي-صورة أرشيفية

استدعي مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، مؤسس موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مارك زوكربيرج للشهادة بشأن تسريب بيانات مستخدمي "فيس بوك".

وكانت قمة الاتحاد الأوروبي قد طالبت شركة "فيس بوك" بحماية البيانات الشخصية للمستخدمين على خلفية الفضيحة المتعلقة بتسريب بيانات ملايين المستخدمين لشركة بريطانية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك في مؤتمر صحفي له في ختام قمة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إنه "من الواضح بالنسبة لكافة الزعماء أن البيانات الشخصية للمواطنين يجب حمايتها بشكل كامل، ونحن نأخذ ذلك على محمل الجد".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تياني، أنه دعا رئيس شركة "فيس بوك" مارك زوكربرج ليقدم توضيحات بشأن القضية للبرلمان الأوروبي، ويطلع البرلمانيين على الخطوات التي اتخذها لمنع استخدام بيانات المستخدمين بصورة غير شرعية.

وكان زوكربيرج قد أكد استعداده للإجابة عن أسئلة المشرعين الأمريكيين في حال الضرورة، بالتزامن مع دعوات مماثلة من قبل المشرعين الأمريكيين إلى زوكربيرغ بهذا الشأن.

ويأتي ذلك وسط تقارير حول أن شركة "كامبردج أناليتيكا" البريطانية جمعت بيانات شخصية لمستخدمي "فيس بوك" بصورة غير شرعية، للتأثير على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2016، ودعم الحملة الانتخابية لدونالد ترامب.

وقد تم فتح تحقيقات في هذه القضية في كل من الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

كما بثت القناة الرابعة البريطانية تقريرا حول تلقي موظفي الشركة، رشاوى مقابل الإساءة إلى سمعة مختلف الشخصيات السياسية.  

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