مساعد وزير الداخلية الأسبق: يجب تقنين وضع "أوبر وكريم"

طالب اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بوضع قانون يقنن عمل شركتي "أوبر وكريم" داخل مصر، قائلًا: "لا يجوز وجود أي نشاط تجاري دون تقنين أوضاعه، وحتى يكون هناك عدل مع التاكسي الأبيض وقدر من المساواة".

وناشد قريطم في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، العاملين تحت مظلة التاكسي الأبيض بتحسين الخدمة والعرض، لإقبال المواطنين عليهم، مما يتيح التنافس الشريف بين "أوبر وكريم" والتاكسي الأبيض.

وتابع: "القانون الجديد للمرور يمنع عمل السيارة الملاكي بنظام الأجرة، ولغير أغراضها المخصصة لها".