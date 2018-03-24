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الوطن

بالفيديو| محمد صلاح يوجه رسالة للشباب: "أي حد يقدر ينجح بس يجتهد"

منذ 41 دقيقة
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| محمد صلاح يوجه رسالة للشباب: "أي حد يقدر ينجح بس يجتهد"

محمد صلاح

عرض الإعلامي محمود سعد، مقدم برنامج "باب الخلق"، الذي يُذاع عبر فضائية "النهار"، مقطع فيديو، يُظهر رسالة من محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم، والمحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، إلى الشباب المصري. 

وقال صلاح: "أنا بنصح المواهب إن أي حد عنده حلم أو أمل ميبقاش منتظر حد تاني يقوله تقدر أو متقدرش طالما هو شايف نفسه إنه يقدر، أنا متأكد إنه هيقدر، لكن المشكلة إننا ساعات بنعتمد على الدعم الخارجي، النجاح مش مقتصر على حد أو اتنين، والموضوع لأي حد في أي مجال، أي حد عاوز ينجح وجواه إنه هيبقى حاجة كويسة أو مهمة، مش بسهولة، لكن بجهد وتحضية أكتر، وأهم حاجة التضحية".

وأضاف: "عندنا مواهب كتيرة جدًا، أنا من الأرياف وعارف عندنا مواهب قد إيه وناس كلها كويسة ومحتاجين دعم كبير جدا، وأحب أقول للناس اللي بتكتشف المواهب، كل واحد في أسرته بتبقى معتمدة عليك انت، لازم تقدم له حاجة كويسة، مش مجرد إنك بتوديه مكان عشان تاخد منه فلوس".

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