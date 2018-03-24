نقيب الصحفيين: دولة الاحتلال تعيش أفضل أيامها بسبب تركيا وقطر

قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن ما يحدث على الساحة العربية يؤكد بعد نظر القيادة السياسية، حيث كان هناك خلافًا بين مصر وبعض الأشقاء من تركيا، وبعدها وقف الجميع ضدها، حيث بدأت الاستجابة لمصر مؤخرًا.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية منة فاروق، مقدمة برنامج "مساء دريم"، أن تركيا تقوم بتنفيذ مخططًا خاص بها، حيث تهدف إلى إعادة دولة الخلافة، حيث تتبنى جماعة الإخوان وتوفر لهم كافة سبل الحماية".

وتابع: "أفضل وضع تعيشه دولة الاحتلال هو الوضع الحالي بسبب تركيا وقطر، حيث يحارب الآخرون نيابة عنها بدلًا من أن تحارب هي دون أن تتكلف أثمان الحرب الباهظة".