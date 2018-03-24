نقيب الصحفيين: مشاركة المصريين في الانتخابات رسالة للعالم

توقع عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أن تنزل جموع الشعب المصري للجان الانتخابية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2018.

وقال خلال حواره مع الإعلامية منة فاروق، مقدمة برنامج "مساء دريم"، الذي يُذاع عبر فضائية "دريم"، إنه يجب أن يدلي الجميع بأصواتهم، حتى لو أرادوا إبطالها، ومن حسن الحظ أن تصدر قطر قوائم الإرهاب في هذه الأيام وهذا يؤكد ظروف الوضع الحالي الذي نحياه.

وأضاف: "نزول المصريين يعتبر رسالة للعالم، لأنه يعني اصطفاف الشعب مع دولته".

وأردف: "النزول هذه المرة لتأكيد التفويض في أشياء كثيرة جدًا".