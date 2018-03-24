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الوطن

"صحة السويس": 7900 مواطن أجروا تحاليل الكشف المبكر عن فيروس سي

اليوم AM 09:07
كتب: محمد مقلد
"صحة السويس": 7900 مواطن أجروا تحاليل الكشف المبكر عن فيروس سي

أحد القوافل الطبية أرشيفية

أعلنت مديرية الصحة بالسويس، أن فترة الشهور الثلاثة الأخيرة شهدت رواجًا غير مسبوقًا في القوافل الطبية المجانية التي تطوف المحافظة، للكشف عن المرضى غير القادرين، ومنحهم العلاج بالمجان.

وشهدت تلك الفترة تنظيم 13 قافلة طبية في مختلف التخصصات تردد عليها 5011 مريضًا، هذا بجانب إجراء التحليل اللازمة لـ7900 مواطنًا، ضمن الحملة القومية للقضاء على فيروس سي في المناطق المحددة بالأحياء.

وأكدت المديرية في بيان عنها اليوم، أن محافظة السويس خلال الفترة من 19 ديسمبر 2017 وحتى 18 مارس 2018، شهدت سلسلة من القوافل الطبية في جميع التخصصات تحت رعاية اللواء أحمد حامد محافظ السويس، بالتنسيق بين مديرية الصحة والسكان مع جامعة السويس وكلية الطب بجامعة السويس وكلية الطب بجامعة الزقازيق.

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