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الوطن

"الإسكان": توصيل شبكات الصرف الصحي لـ102 قرية بأسيوط

منذ 13 دقيقة
كتب: جهاد عباس
"الإسكان": توصيل شبكات الصرف الصحي لـ102 قرية بأسيوط

الصرف الصحي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات صرف صحي القرى بمحافظة أسيوط، خلال اجتماعه بمسؤولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "جاري توصيل خدمات الصرف الصحي لـ102 قرية بما نسبته 43.4 %، من إجمالي قرى المحافظة البالغ عددها 235 قرية، بخلاف 7 قرى مخدومة".

وأضاف مدبولي، أنه من المقرر الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي لـ4 قرى منها حتى نهاية يونيو 2018، وهي "بني صالح بمركز القوصية – ابوخرس بمركز ابوتيج – الشامية بمركز ساحل سليم – إسكندرية التحرير بمركز أسيوط".

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