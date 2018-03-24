تسجيل الدخول

الوطن

خالد عبدالغفار: سجلنا 98 براءة اختراع في مصر خلال عام 2017

منذ 4 دقيقة
كتب: طاهر محمد
خالد عبدالغفار: سجلنا 98 براءة اختراع في مصر خلال عام 2017

خالد عبد الغفار

قال خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الوزارة دعمت البحوث العلمية بأكثر من 450 مليون جنيه.

وأضاف عبد الغفار، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر القومي للبحث العلمي بعنوان "إطلاق طاقات المصريين"، أن عدد براءات الاختراع الممنوحة للمصريين في عام 2017 وصل إلى 98 براءة بزيادة قدرها 36% عن العام السابق.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر القومي للبحث العلمي، وتنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت شعار "إطلاق طاقات المصريين"، ويتناول مراجعة أولويات البحث العلمي في مصر داخل إطار الاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ويقام المؤتمر اعتبارًا من السبت ولمدة يومين، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء، وممثلي علماء مصر بالخارج والقطاعين العام والخاص والعلماء والباحثين والمبتكرين والشباب، والنقابات المعنية، وعدد من المؤسسات الشرطية والعسكرية.

 

أخبار متعلقة

خلف الزناتي يرسل برقية تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي

خلف الزناتي يرسل برقية تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي
معتز عبد الفتاح: خوض السيسي انتخابات الرئاسة منفردا حدث في دول أخرى

معتز عبد الفتاح: خوض السيسي انتخابات الرئاسة منفردا حدث في دول أخرى
وزير التعليم العالي: عملنا على تطوير منظومة البحث العلمي في مصر

وزير التعليم العالي: عملنا على تطوير منظومة البحث العلمي في مصر
بث مباشر| السيسي يفتتح مؤتمر إطلاق طاقات المصريين في البحث العلمي

بث مباشر| السيسي يفتتح مؤتمر إطلاق طاقات المصريين في البحث العلمي

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

عاجل| سماع دوي انفجار بالقرب من شارع المعسكر الروماني بالإسكندرية

عاجل| سماع دوي انفجار بالقرب من شارع المعسكر الروماني بالإسكندرية

خالد عبدالغفار: سجلنا 98 براءة اختراع في مصر خلال عام 2017

خالد عبدالغفار: سجلنا 98 براءة اختراع في مصر خلال عام 2017

بالفيديو| السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن "إطلاق طاقات المصريين"

بالفيديو| السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن "إطلاق طاقات المصريين"

توافق مصري هندي لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين

توافق مصري هندي لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين

"تطوير التعليم" بالوزراء يبحث التعاون مع الجامعة التكنولوجية في التشيك

"تطوير التعليم" بالوزراء يبحث التعاون مع الجامعة التكنولوجية في التشيك

اختيارات الوطن

رحلة داخل جسم تمثال أبوالهول.. حارس الأهرامات «الأمين»

رحلة داخل جسم تمثال أبوالهول.. حارس الأهرامات «الأمين»

نجلاء فتحى: 10 سنوات «سايس» فى المنيل: «ما تقوليش يا أسطى»

نجلاء فتحى: 10 سنوات «سايس» فى المنيل: «ما تقوليش يا أسطى»

تلاميذ ابتدائى يُكرّمون مدير المدرسة والمعلمين: «حقهم علينا»

تلاميذ ابتدائى يُكرّمون مدير المدرسة والمعلمين: «حقهم علينا»

قراءة في مجموعة مصر| أوروجواي ليست مرعبة.. روسيا قوتها في «أكينيفيف».. ومنتخبنا مش عارف يباصي لـ«صلاح»

قراءة في مجموعة مصر| أوروجواي ليست مرعبة.. روسيا قوتها في «أكينيفيف».. ومنتخبنا مش عارف يباصي لـ«صلاح»

بعد هدفه في البرتغال.. «صلاح» يعادل عدد أهداف «متعب» مع الفراعنة

بعد هدفه في البرتغال.. «صلاح» يعادل عدد أهداف «متعب» مع الفراعنة

الأكثر قراءة

عاجل