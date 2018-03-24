خالد عبدالغفار: سجلنا 98 براءة اختراع في مصر خلال عام 2017

قال خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الوزارة دعمت البحوث العلمية بأكثر من 450 مليون جنيه.

وأضاف عبد الغفار، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر القومي للبحث العلمي بعنوان "إطلاق طاقات المصريين"، أن عدد براءات الاختراع الممنوحة للمصريين في عام 2017 وصل إلى 98 براءة بزيادة قدرها 36% عن العام السابق.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر القومي للبحث العلمي، وتنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت شعار "إطلاق طاقات المصريين"، ويتناول مراجعة أولويات البحث العلمي في مصر داخل إطار الاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ويقام المؤتمر اعتبارًا من السبت ولمدة يومين، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء، وممثلي علماء مصر بالخارج والقطاعين العام والخاص والعلماء والباحثين والمبتكرين والشباب، والنقابات المعنية، وعدد من المؤسسات الشرطية والعسكرية.