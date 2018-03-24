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الوطن

السيسي: سنبذل أقصى ما في جهدنا للنهوض بالبحث العلمي والابتكار

منذ 5 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
السيسي: سنبذل أقصى ما في جهدنا للنهوض بالبحث العلمي والابتكار

السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا سنبذل أقصى ما في جهدنا للنهوض بالبحث العلمي والابتكار.

وأضاف السيسي خلال افتتاح فعاليات المؤتمر القومي للبحث العلمي تحت عنوان "إطلاق طاقات المصريين": "إحنا مش بندور لا على الترتيب بس إحنا في مصر بنتحرك لدعم ومواجهة حقيقية حتى نآخذ مكانة تستحقها مصر".

وتابع: "كدولة هنعمل كل ما يمكن عمله حتى ندفع في هذا الاتجاه وهيتبقى دوركم إنتم وهتجدوا من الدولة كل دعم حقيقي ليكوا".

وأضاف: "مشروع الفضاء المصري ماشي على خطى ثابتة من 2007، وسيتم الانتهاء منه على آخر السنة الحالية".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر القومي للبحث العلمي، الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت شعار "إطلاق طاقات المصريين"، اليوم، والذي سيتناول مراجعة أولويات البحث العلمي في مصر داخل إطار الإستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ويستمر لمدة يومين.

ويقام المؤتمر بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء، وممثلي علماء مصر بالخارج والقطاعين العام والخاص والعلماء والباحثين والمبتكرين والشباب، والنقابات المعنية، وعدد من المؤسسات الشرطية والعسكرية.

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