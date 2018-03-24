بالصور| سكرتير عام المنوفية يستقبل قوات التأمين المشاركة بالانتخابات

استقبل الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، بمكتبه صباح اليوم، وفدًا من القوات المسلحة المشاركة في تأمين العملية الإنتخابية والمستشار العسكري لمحافظة المنوفية، في إطار الإستعدادات النهائية للإنتخابات الرئاسية.

وتفقد السكرتير العام، غرفة العمليات المركزية بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، للتأكد من جاهزيتها والوقوف على آخر المستجدات بشأن العرس الانتخابي، مؤكدا أنه تم الانتهاء من تجهيز أماكن إقامة قوات التأمين على مستوى المحافظة وتوفير كافة سبل الإعاشة لهم، حيث أفادت غرفة العمليات المركزية بالديوان العام بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن بوصول قوات التأمين إلى كافة المقرات الانتخابية.

وأوضح "مختار"، أنه يتابع بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة الإستعدادات النهائية للعملية الإنتخابية من خلال تجهيز المقرات الإنتخابية سواء العامة أو الفرعية من حيث رفع كفاءة الطرق والمرافق والإضاءة الداخلية والخارجية والنظافة، والتأكد من توفير مولدات كهربائية وكذا التأكد من تجهيزات الغرف الخاصة بقوات التأمين.

وأكد توفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية لتليق بإسم مصر وظهور محافظة المنوفية بالمظهر اللائق والمشرف من خلال توفير كافة سبل الراحة لجميع عناصر العملية الانتخابية، وأهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الانتخابية.

جدير بالذكر، أن مبنى ديوان عام محافظة المنوفية تزين بالإعلام والأغاني والأناشيد الوطنية تحفيزا للمواطنين للنزول للمشاركة في الإنتخابات، فضلا عن انتهاء المحافظة من تجهيز 12 مركزا و522 مقرا و596 لجنة فرعية بإجمالي 2.529.254 ناخب.