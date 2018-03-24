وفد من ضباط الشرطة الأمريكية يصل مطار القاهرة في جولة سياحية

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم، وفدا من رجال الشرطة الأمريكية وعائلتهم في جولة بمصر لزيارة المعالم السياحية.

وأكدت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولي أن وفدا من ضباط الشرطة الأمريكية وأسرهم وصلوا على متن رحلة "مصر للطيران" القادمة من نيويورك، في زيارة تستغرق 5 أيام، بدعوة من السلطات المصرية للضباط الأمريكين، في إطار تعزيز التعاون بين الشرطة المصرية والأمريكية.

وأشارت إلى أن الوفد برئاسة ضابط أمريكي من أصل مصري اسمه بيير جرجس، وكان في استقبالهم عدد من القيادات بالمطار، وجرى تسهيل إجراءات وصول الوفد وخروجهم من صالة كبار الزوار بمبنى المطار رقم 3 بواسطة فريق العلاقات العامة لهيئة ميناء القاهرة الدولي.