تسجيل الدخول

الوطن

اشتباكات بين الجيش اليمني والميليشيا الحوثية الانقلابية غرب مأرب

منذ 14 دقيقة
كتب: وكالات
اشتباكات بين الجيش اليمني والميليشيا الحوثية الانقلابية غرب مأرب

الجيش الوطني اليمني - ارشيفية

اشتبكت قوات من الجيش الوطني اليمني مع قوات الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران شمال ‏مديرية صرواح غرب مأرب.

‏وقال مصدر عسكري يمني، إن مواجهات عنيفة نشبت في جبل مرثد شمال المديريةن مضيفًا في تصريح نقله موقع "26 سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش الوطني اليمني كبدت الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

‏ وفي شرق صنعاء نفذت قوات التحالف العربي غارات ناجحة على مخزن أسلحة وآليات قتالية تابعة ‏لميليشيا الحوثي الانقلابية.‏وأفاد مصدر ميداني بأن طيران التحالف شن غارات جوية على مواقع وتجمعات متفرقة ‏للميليشيا في مديرية نهم، أسفرت عن تدمير عربتي دفع رباعي وعربة بي أم بي ومخزن ‏أسلحة.‏

وأشار إلى تزامن الغارات مع هجوم مدفعي للجيش الوطني استهدف مواقع وتجمعات متفرقة للمليشيا ‏في منطقة البياض وغرب جبل الكحل.‏

وفي محافظة الجوف، شن طيران التحالف العربي غارات جوية استهدفت مواقع ‏متفرقة للميليشيا الانقلابية في مزرعة الورش بمديرية المصلوب.

‏وذكر مصدر عسكري، أن غارات أخرى للتحالف طالت مواقع وتجمعات وآليات قتالية للميليشيا في ‏مديرية المتون، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا الحوثية الانقلابية وتدمير آلياتهم أيضًا.

أخبار متعلقة

عاجل| قوات التحالف العربي: تدمير زورقين مفخخين لميليشيا الحوثي

عاجل| قوات التحالف العربي: تدمير زورقين مفخخين لميليشيا الحوثي
التحالف العربي يكبد الحوثيين خسائر جديدة بالساحل الغربي في اليمن

التحالف العربي يكبد الحوثيين خسائر جديدة بالساحل الغربي في اليمن
عاجل| التحالف العربي: قوات الحزام الأمني تنتشر في "الضالع" اليمنية

عاجل| التحالف العربي: قوات الحزام الأمني تنتشر في "الضالع" اليمنية
مقاتلات التحالف العربي تقصف مواقع مليشيا الحوثي في صرواح

مقاتلات التحالف العربي تقصف مواقع مليشيا الحوثي في صرواح
التحالف العربي: الجيش اليمني استعاد مواقع في محافظة صنعاء

التحالف العربي: الجيش اليمني استعاد مواقع في محافظة صنعاء
التحالف العربي: الحكومة اليمينة لم تمنع الإعلاميين من دخول البلاد

التحالف العربي: الحكومة اليمينة لم تمنع الإعلاميين من دخول البلاد
عاجل| التحالف العربي يقصف تنظيم القاعدة في شبوة باليمن

عاجل| التحالف العربي يقصف تنظيم القاعدة في شبوة باليمن
دفاعات التحالف العربي تعترض صاروخين باليستيين أطلقا على "مأرب"

دفاعات التحالف العربي تعترض صاروخين باليستيين أطلقا على "مأرب"
التحالف العربي يحبط محاولة "حوثية" لتهريب صواريخ وأسلحة 

التحالف العربي يحبط محاولة "حوثية" لتهريب صواريخ وأسلحة 
مقتل جندي إماراتي ضمن قوات التحالف العربي

مقتل جندي إماراتي ضمن قوات التحالف العربي

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

خالد أبو بكر عن حادث الإسكندرية: "المصريين قلبت معاهم بعند"

خالد أبو بكر عن حادث الإسكندرية: "المصريين قلبت معاهم بعند"

برلمانية: استبدال الميراث بـ"الرضوة" للنساء في الصعيد مخالف للشرع

برلمانية: استبدال الميراث بـ"الرضوة" للنساء في الصعيد مخالف للشرع

برلماني: تفجير الإسكندرية حالة من الإفلاس للعناصر الإرهابية

برلماني: تفجير الإسكندرية حالة من الإفلاس للعناصر الإرهابية

خبير أمني: تفجير الإسكندرية تم بسيارة مفخخة مسروقة منذ 2012

خبير أمني: تفجير الإسكندرية تم بسيارة مفخخة مسروقة منذ 2012

تقرأ غدًا في «الوطن».. «الإدمان» يفترس الشباب

تقرأ غدًا في «الوطن».. «الإدمان» يفترس الشباب

اختيارات الوطن

أول فيديو من موقع انفجار قنبلة بشارع المعسكر الروماني بالإسكندرية

بالصور| السيسي "متشال على الراس" بموس ومقص "بوب".. "الله عليك يا فنان"

رحلة داخل جسم تمثال أبوالهول.. حارس الأهرامات «الأمين»

رحلة داخل جسم تمثال أبوالهول.. حارس الأهرامات «الأمين»

"أبو خالد" يتفوق على صلاح ورونالدو في مباراة مصر والبرتغال على "تويتر"

"أبو خالد" يتفوق على صلاح ورونالدو في مباراة مصر والبرتغال على "تويتر"

مصرية تزلزل "تويتر".. ومغردون: "أنقذوا أمنا سعدية"

مصرية تزلزل "تويتر".. ومغردون: "أنقذوا أمنا سعدية"

الأكثر قراءة

عاجل