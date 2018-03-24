الآلاف يتظاهرون في أوروبا ضد الهجوم التركي على عفرين السورية

تظاهر بضعة آلاف السبت في مدن أوروبية عدة وخصوصا في باريس رفضا للهجوم التركي على مدينة عفرين الكردية في شمال سوريا.

وخلف لافتة نددت بـ"التطهير الاتني في عفرين من جانب تركيا ومرتزقتها الإرهابيين"، سار نحو أربعة آلاف متظاهر في شمال باريس وفق ما أفاد المتحدث باسم المجلس الديموقراطي الكردي في فرنسا أجيت بولات وكالة فرانس برس.

من جهتها، قدرت الشرطة عدد المتظاهرين بـ2700.

وقال فيدات بنجول الذي يشارك في ترؤس المجلس المذكور بالكردية "في عفرين، ندافع عن انفسنا ضد الهجمات التي يشنها همجيو الدولة التركية وكذلك حلفاؤهم الجهاديون".

وابدى اسفه ل"صمت المجتمع الدولي" عن هذه القضية.

وثمة تجمعات اخرى مقررة السبت في المانيا وبريطانيا والسويد. وتظاهر نحو الف في مدينة هامبورغ الالمانية بحسب المنظمين.

وبدأت تركيا في العشرين من فبراير حملة عسكرية ضد منطقة عفرين في شمال غرب سوريا لطرد وحدات حماية الشعب الكردية منها لانها تعتبرها "ارهابية".

وتمكن الجيش التركي بالتعاون مع فصائل سورية مسلحة موالية له من السيطرة على كامل منطقة عفرين.

وافاد قصر الاليزيه في بيان السبت ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اتصل هاتفيا بنظيره التركي رجب طيب اردوغان وعبر له عن "قلقه" ازاء الهجوم الذي تشنه تركيا في منطقة عفرين، مشددا على "ضرورة افساح المجال كاملا امام ادخال المساعدات الانسانية".