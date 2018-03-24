فرج عامر: الحادث كان على بعد 300 متر فقط من محل سكني

قدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، التحية لمدير أمن الإسكنرية، اللواء مصطفى النمر، لإصراره على انتقاله لمكان الحادث بعد لحظات من محاولة استهدافه، مؤكدًا أن ما حدث هو حادث عابر بسبب حالة اليأس التي يشعر بها الإرهابيين.

وأضاف "عامر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" أن هذا الحادث زاد من الإصرار والعزيمة لدى الشعب المصري، لافتًا إلى أن الانفجار كان على بعد 300 متر فقط من محل سكنه.

وتابع رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان أن هذا الحادث لن يؤثر على الانتخابات، مؤكدًا أن الشعب المصري سيحقق أرقاما قياسية في الانتخابات الرئاسية.