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الوطن

الكرملين: سياسة بوتين الخارجية تبقى متسقة وبناءة بعد فوزه بالانتخابات

منذ 4 دقيقة
كتب: وكالات
الكرملين: سياسة بوتين الخارجية تبقى متسقة وبناءة بعد فوزه بالانتخابات

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف "الكرملين" أن سياسة الرئيس فلاديمير بوتين الخارجية تبقى متسقة وبناءة، وذلك بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن بيسكوف قوله: "إن سياسة روسيا ستبقي بناءة مع بقاء توجهها نحو بناء علاقات ودية مع جميع دول العالم كمحور لهذه السياسة".

وقال إن الرئيس الروسي الذي يعتمد على دعم شعبي واسع لن يسمح لأحد بتجاوز الخطوط الحمراء للمصالح القومية الروسية، مشيرا إلى أن أبعاد الدعم الشعبي لبوتين لقيت تعبيرا واضحا عنها في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة حيث حصل على حوالي 77 بالمئة من أصوات الناخبين.

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف قد أكد في وقت سابق أن الشروع بتنفيذ برنامج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للنهوض بالبلاد سيبدأ بعد تشكيل حكومة جديدة.

وأضاف أن تطبيق هذا البرنامج سيؤثر حتما على جميع جوانب حياة شعبنا.. والتي تشمل تنمية جميع قطاعات الدولة بما فيها الاقتصاد، وتنمية المجالين الاجتماعي والتقني، إلى جانب تعزيز كفاءة الدفاع الروسي.

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