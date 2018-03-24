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الوطن

رئيس مدينة شبراخيت يطمئن على جاهزية اللجان والمقرات الانتخابية

منذ 4 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
رئيس مدينة شبراخيت يطمئن على جاهزية اللجان والمقرات الانتخابية

رئيس مدينة شبراخيت يطمئن على جاهزية اللجان الانتخابية

تابع محمد عنتر أبوزيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، اليوم،  يرافقه حامد دغيدي، مدير إدارة شبراخيت التعليمية، والعقيد عصام ناصف، مأمور مركز شرطة شبراخيت، وعبد اللطيف أبوالنضر، وكيل الإدارة، ودعاء موسى، مدير المتابعة بمجلس المدينة، الانتهاء من التجهيزات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية بلجان المدارس.

واطمأن رئيس المدينة، على تنفيذ جميع التعليمات التي طلبت من مديري المدارس لتوفير أماكن الإعاشة المناسبة لقوات التأمين، مع التأكيد على ضرورة توفير جميع الإمكانات المتاحة، وتذليل جميع العقبات التي قد تواجه سير العملية الانتخابية.

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