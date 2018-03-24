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الوطن

غرفة عمليات لـ"قومي المرأة" في الغربية لتذليل عقبات الانتخابات

منذ 4 دقيقة
كتب: رفيق محمد ناصف:
غرفة عمليات لـ"قومي المرأة" في الغربية لتذليل عقبات الانتخابات

اعضاء المجلس القومى للمرأة بالغربية مع الرائدات الريفيات

عقد فرع المجلس القومي للمرأة في الغربية، برئاسة الدكتورة صفاء مرعي، مقرر الفرع، وعضوات الفرع، اليوم، اجتماعًا  مع الرائدات الريفية بمديرية الشئون الصحية، وجري التنسيق وتوزيع خطة العمل خلال فترة الانتخابات.

قالت الدكتورة صفاء مرعى، مقرر الفرع بالغربية، إن الفرع شكل غرفة عمليات لتلقي شكاوى المرأة الخاصة بالعملية الانتخابية على  مستوى المحافظة، وتعمل تلك الغرفة طوال فترة التصويت على مدار أيام الانتخابات الـ 3 ، وحتى غلق باب اللجان.

وأكدت أن الغرفة هدفها العمل على تذليل العقبات التي تعترض السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات، من خلال تلقي كافة شكاوى واستفسارات المرأة عبر  أرقام   01000031171، 01093665659  ،  ، 01225561065 ، وكذلك إرسال الصور والرسائل على تطبيق الواتس أب، وستقوم غرفة العمليات بالتواصل مع فرق المتابعين ورصد مشاركة المرأة،  والعمل على تذليل أي عقبة تعترض السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن.

 

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