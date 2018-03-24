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الوطن

رئيس جامعة المنوفية: مصر لديها الكثير من الأبحاث العلمية ومكانتها كبرى

منذ 9 دقيقة
كتب: محمود البدوي
رئيس جامعة المنوفية: مصر لديها الكثير من الأبحاث العلمية ومكانتها كبرى

معوض الخولي

أشاد الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنوفية، بمؤتمر البحث العلمي الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، موضحًا أن كل الوزراء السابقين والعاملين في البحث العلمي وكل رؤساء الجامعات والطلبة ذو العقول المميزة حضروا هذا المؤتمر.

وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "دفتر أحوال"، على قناة "العاصمة"، أن مصر لديها الكثير من الأبحاث العلمية ومكانتها كبيرة بين دول العالم، ويتم ضخ في الوقت الحالي استثمارات كبيرة في البحث العلمي لكسب الثقة في الأبحاث العلمية.

وتابع: "فيه أبحاث علمية موجودة داخل المراكز البحثية والجماعات، ولكن لم يكن هناك علاقة تشاركية بين منتجي الأبحاث ومستخدميها"، موضحًا أن الأبحاث كانت على الأرفف وكانت من أجل الترقية فقط.

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