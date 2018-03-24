تسجيل الدخول

الوطن

قبل الانتخابات.. هل يحق لشخص إجراء توكيل لآخر للتصويت بدلا منه؟

منذ 6 دقيقة
كتب: عبد الحميد جمعة
قبل الانتخابات.. هل يحق لشخص إجراء توكيل لآخر للتصويت بدلا منه؟

الانتخابات الرئاسية

ساعات قليلة وينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الاثنين المقبل وتستمر لمدة ثلاث أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، حيث ناشدت الهيئة الوطنية للانتخابات، جميع مرشحي الرئاسة ومؤيديهم وحملاتهم بالالتزام بقواعد فترة الصمت الانتخابي التي بدأت اليوم.

"الوطن" سألت خبراء دستوريين عن إمكانية إجراء شخص توكيل لآخر للتصويت نيابة عنه حال عدم وجوده بالبلاد وقت الانتخابات، حيث قال محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستورى، إنه لا يمكن لأي مواطن سواء في الداخل أو الخارج إجراء تفويض أو توكيل، لأحد أقاربه أو أي شخص آخر للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية وذلك وفقًا للقانون والدستور، مؤكدًا أن عملية الاقتراع لا بد أن تتم  من خلال الشخص نفسه.

وأوضح الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستوري، أن قانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، تضمن أن عملية الاقتراع يقوم بها الشخص نفسه وفقًا للمادة (1)، التي نصت "على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يُباشر بنفسه الحقوق السياسية بينها إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور".

وأضاف فوزي لـ"الوطن"، أنه يوجد استثناء وحيد لأشخاص ذوي الإعاقة "الكفيف" حيث يمكن لرئيس اللجنة في هذه الحالة وضع العلامة أمام المرشح الذي يدعمه الناخب.

أخبار متعلقة

محافظ دمياط وقائد الفرقة 18 مشاة يبحثان استعدادات الانتخابات الرئاسية

محافظ دمياط وقائد الفرقة 18 مشاة يبحثان استعدادات الانتخابات الرئاسية
"الصحفيين" تعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية

"الصحفيين" تعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية
نقيب الصحفيين: الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم أننا على الطريق الصحيح

نقيب الصحفيين: الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم أننا على الطريق الصحيح
غدا.. المؤتمر الافتتاحي لـ"ائتلاف نزاهة" لمتابعة الانتخابات الرئاسية

غدا.. المؤتمر الافتتاحي لـ"ائتلاف نزاهة" لمتابعة الانتخابات الرئاسية
علاء عابد: الانتخابات الرئاسية ستكتب شهادة وفاة الإرهابيين

علاء عابد: الانتخابات الرئاسية ستكتب شهادة وفاة الإرهابيين
خبير عسكري: تناول السيسي الطعام مع الجنود "معناه كبير"

خبير عسكري: تناول السيسي الطعام مع الجنود "معناه كبير"
"الخياط": زيارة السيسي للقوات الجوية وعي بطبيعة التهديدات المحيطة بمصر

"الخياط": زيارة السيسي للقوات الجوية وعي بطبيعة التهديدات المحيطة بمصر
وزير التعليم العالي: السيسي وجه باستغلال الكوادر الشبابية بالجامعات

وزير التعليم العالي: السيسي وجه باستغلال الكوادر الشبابية بالجامعات
بالصور| السيسي "متشال على الراس" بموس ومقص "بوب".. "الله عليك يا فنان"

بالصور| السيسي "متشال على الراس" بموس ومقص "بوب".. "الله عليك يا فنان"

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

احذر.. ليس "فيسبوك" فقط "جوجل" أيضا تهدد الخصوصية

احذر.. ليس "فيسبوك" فقط "جوجل" أيضا تهدد الخصوصية

الكشف على 1586 مواطنا بقافلة طبية مجانية في بني سويف

الكشف على 1586 مواطنا بقافلة طبية مجانية في بني سويف

غرفة عمليات لـ"قومي المرأة" في الغربية لتذليل عقبات الانتخابات

غرفة عمليات لـ"قومي المرأة" في الغربية لتذليل عقبات الانتخابات

محمود سعد عن الفيديو المسرب لميدو وعبد الغني: "كانوا بيسلوا نفسهم"

محمود سعد عن الفيديو المسرب لميدو وعبد الغني: "كانوا بيسلوا نفسهم"

"طه" يلتقي رئيس محكمة دمياط الابتدائية لبحث استعدادات الانتخابات

"طه" يلتقي رئيس محكمة دمياط الابتدائية لبحث استعدادات الانتخابات

اختيارات الوطن

أول فيديو من موقع انفجار قنبلة بشارع المعسكر الروماني بالإسكندرية

بالصور| السيسي "متشال على الراس" بموس ومقص "بوب".. "الله عليك يا فنان"

رحلة داخل جسم تمثال أبوالهول.. حارس الأهرامات «الأمين»

رحلة داخل جسم تمثال أبوالهول.. حارس الأهرامات «الأمين»

"أبو خالد" يتفوق على صلاح ورونالدو في مباراة مصر والبرتغال على "تويتر"

"أبو خالد" يتفوق على صلاح ورونالدو في مباراة مصر والبرتغال على "تويتر"

مصرية تزلزل "تويتر".. ومغردون: "أنقذوا أمنا سعدية"

مصرية تزلزل "تويتر".. ومغردون: "أنقذوا أمنا سعدية"

الأكثر قراءة

عاجل