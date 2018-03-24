قبل الانتخابات.. هل يحق لشخص إجراء توكيل لآخر للتصويت بدلا منه؟

ساعات قليلة وينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الاثنين المقبل وتستمر لمدة ثلاث أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، حيث ناشدت الهيئة الوطنية للانتخابات، جميع مرشحي الرئاسة ومؤيديهم وحملاتهم بالالتزام بقواعد فترة الصمت الانتخابي التي بدأت اليوم.

"الوطن" سألت خبراء دستوريين عن إمكانية إجراء شخص توكيل لآخر للتصويت نيابة عنه حال عدم وجوده بالبلاد وقت الانتخابات، حيث قال محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستورى، إنه لا يمكن لأي مواطن سواء في الداخل أو الخارج إجراء تفويض أو توكيل، لأحد أقاربه أو أي شخص آخر للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية وذلك وفقًا للقانون والدستور، مؤكدًا أن عملية الاقتراع لا بد أن تتم من خلال الشخص نفسه.

وأوضح الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستوري، أن قانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، تضمن أن عملية الاقتراع يقوم بها الشخص نفسه وفقًا للمادة (1)، التي نصت "على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يُباشر بنفسه الحقوق السياسية بينها إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور".

وأضاف فوزي لـ"الوطن"، أنه يوجد استثناء وحيد لأشخاص ذوي الإعاقة "الكفيف" حيث يمكن لرئيس اللجنة في هذه الحالة وضع العلامة أمام المرشح الذي يدعمه الناخب.