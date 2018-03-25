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الوطن

بسمة وهبة تكشف تفاصيل جديدة عن واقعة "الحاجة سعدية" بالسعودية

اليوم AM 12:03
كتب: محمود البدوي
بسمة وهبة تكشف تفاصيل جديدة عن واقعة "الحاجة سعدية" بالسعودية

بسمة وهبة

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، تفاصيل واقعة الحاجة سعدية، ضحية النصب باسم العمرة، حيث أكدت أنها سافرت إلى السعودية لمتابعة سير القضية، حيث تم القبض على الضحية وبحوزتها 17 ألف قرص ترامادول، لافتة إلى أنها محبوسة في ينبع.

وأضافت وهبة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المصري أفندي"، على قناة "القاهرة والناس"، أن المتهم بالنصب عليها، حجز للحاجة سعدية تذكرة لينبع لأن طيران ينبع أرخص من جدة، مؤكدة أنها تتواصل مع كل المسئولين في كل مكان لإيجاد حلًا لهذه الواقعة.

وأشارت إلى أنها تواصلت مع القنصل العام بالسفارة المصرية، ووجدته ملمًا بالتفاصيل، ووكلت محاميًا لها، ولكنها وجدت السفارة المصرية متولية المسألة، موضحة أن الشرطة السعودية تقدر عمرها وتعاملها بطريقة حسنة وتحترمها ومتعاطفين معها جدًا، متابعة: "يجب أن نتعامل مع الموضوع بهدوء حتى يتم حله".

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