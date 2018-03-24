سامي عبد العزيز: تفجير الإسكندرية يهدف لبث الرعب والخوف قبل الانتخابات

قال الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق، إن الهدف الظاهري للعملية الإرهابية التي استهدفت موكب اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، هو بث الرعب والخوف في نفوس المصريين قبل الحدث الأكبر والأهم وهو المشاركة في العملية الانتخابية.

وأضاف عب العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المسألة أكبر من الانتخابات، لأن هؤلاء الجماعة لديهم من يقوم بتحليل ورصد اتجاهات الرأي العام في مصر.

وأشار، إلى أنهم اكتشفوا من خلال الرصد والتتبع أن بعد العمليات التي كانت تردع البؤر الإرهابية ثم العملية الشاملة في سيناء عمقت لدى الشعب المصري شعور كبير بالأمن والأمان، كما اكتشفوا أن الظروف المعيشية وموجة الغلاء التي تحاصر الشعب المصري لن تؤثر في نفوس هذا الشعب المصري وبالتالي كان لابد وأن تحدث هذه العملية الإرهابية قبل الانتخابات الرئاسية بساعات قليلة.