بالفيديو| وزير الداخلية: لدينا معلومات جيدة عن منفذ "تفجير الإسكندرية"

تفقد اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، موقع حادث محاولة استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية، اللواء مصطفى النمر، إذ التقى عددا من القيادات الأمنية بموقع الحادث.

وقال الوزير في تصريحات تليفزيونية: "كل الإجراءات يتم اتخاذها وتسير في مسارها الطبيعي، لدينا معلومات جيدة عن مرتكب الحادث وتقريبا تم تحديدهم".

وأكد وزير الداخلية، أن الحادث ما هو إلا محاولة يائسة لزعزعة أمن واستقرار البلاد، والنيل من عزيمة وإصرار الشعب المصري نحو استكمال مسيرة بناء المستقبل، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح في محاربة الإرهاب، وأن تلك الأعمال الجبانة لن تنال من عزيمة رجال الشرطة في حربهم ضد الإرهاب مهما تعاظمت التحديات.