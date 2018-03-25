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الوطن

خالد عبدالعزيز: عناصر سياسية تندس وسط "روابط الأولتراس"

اليوم AM 01:54
كتب: خالد الأسمر
خالد عبدالعزيز: عناصر سياسية تندس وسط "روابط الأولتراس"

خالد عبد العزيز

قال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، إن هناك مجموعات وعناصر سياسية داخل "روابط الأولتراس".

وأضاف عبدالعزيز، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي"، أن هذه العناصر تندس وسط "الألتراس" للإفساد والتخريب، لأن هدفهم ليس رياضيا ولا تشجيع الفريق، ولكن هدفهم سياسي والعمل على نشر الفوضى بين جماهير الكرة.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أنه بذل مجهودا كبيرا داخل ملف "روابط الألتراس"، لافتا إلى أن هذا الملف تمت مناقشته مع رئيس الجمهورية، ولا تزال هناك محاولات مضنية لاحتواء هذا الملف.

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