وزير الشباب: عدم وجود أحزاب سياسية جعل الشباب غير متحمس للانتخابات

قال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، إن الشباب يشارك بشكل حماسي في انتخابات الأندية عن المشاركة في الحياة السياسية، لأنهم يشعرون أن النادي يمثل جزءا كبيرا جدا من حياتهم.

وأضاف عبدالعزيز، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي"، أن عدم وجود أحزاب سياسية قوية جعل الشباب غير متحمس للمشاركة السياسية.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن هناك 3 أشياء تجمع الشعوب حول الانتخابات، أولها حينما يكون الوطن في حالة حرب، وثانيها الثورة، وثالثها الانتصارات الرياضية، لافتا إلى أن مصر تمر بالثلاث حالات الآن.