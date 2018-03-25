تسجيل الدخول

الوطن

بالفيديو| سائقة بـ"أوبر" بعد وقفه: "هدور على تربة أدفن فيها نفسي أحسن"

اليوم AM 04:45
كتب: محمود البدوي
بالفيديو| سائقة بـ"أوبر" بعد وقفه: "هدور على تربة أدفن فيها نفسي أحسن"

أرشيفية

قالت الكابتن نيفين، سائق في "أوبر"، إنها تعمل مع الشركة منذ عام ونصف، ومنفصلة ولديها أولاد وكانت تبحث عن وظيفة لمساندتها على تحمل أعباء الحياة، موضحة أن العمل في الشركة أمن وأمان، وهناك احترام متبادل بين الكابتن والعميل.

وأضافت نيفين، خلال مداخلة هاتفية  في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد: "أنا بنهي عملي الساعة 3 بليل أو الساعة 2، وبعد حكم القضاء الإداري بوقف أوبر وكريم قولت أبحث عن تربة أدفن فيها أحسن".

وأشارت نيفين، إلى أن البحث عن وظيفة في مصر أمرا بالغ الصعوبة، خاصة أنه ليس لديها أي مصدر دخل آخر غير "أوبر".

أخبار متعلقة

«أوبر وكريم» والرسالة المخيفة التى نعطيها للمستثمرين!
"الإداري" ينشر حيثيات حكم وقف نشاط "أوبر" و"كريم" في مصر

"الإداري" ينشر حيثيات حكم وقف نشاط "أوبر" و"كريم" في مصر
دعوى لتقنين أوضاع سائقي "أوبر" و"كريم" أمام القضاء الإداري

دعوى لتقنين أوضاع سائقي "أوبر" و"كريم" أمام القضاء الإداري
أحد العاملين بـ"أوبر": نعمل على تقنين أوضاعنا منذ عامين

أحد العاملين بـ"أوبر": نعمل على تقنين أوضاعنا منذ عامين
عبدالحليم: يجب وقف "أوبر وكريم" عن العمل تنفيذا لحكم القضاء

عبدالحليم: يجب وقف "أوبر وكريم" عن العمل تنفيذا لحكم القضاء

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

برلماني يقدم مشروع قانون لسجن الآباء حال ضربهم لأبنائهم

برلماني يقدم مشروع قانون لسجن الآباء حال ضربهم لأبنائهم

"الصحة": خروج مصابي حادث الإسكندرية الإرهابي بعد غد لاستقرار حالتهم

"الصحة": خروج مصابي حادث الإسكندرية الإرهابي بعد غد لاستقرار حالتهم

أهالي جبل الطير يشيعون جثمان شهيد مجند غالي يونس في المنيا

أهالي جبل الطير يشيعون جثمان شهيد مجند غالي يونس في المنيا

وزير الشباب والرياضة: "عندنا أعلى مستوى تدريب في الشرق الأوسط"

وزير الشباب والرياضة: "عندنا أعلى مستوى تدريب في الشرق الأوسط"

وزير الشباب والرياضة: الوزارة لا يمكنها حل أي مجلس إدارة نادٍ منتخب

وزير الشباب والرياضة: الوزارة لا يمكنها حل أي مجلس إدارة نادٍ منتخب

اختيارات الوطن

أول فيديو من موقع انفجار قنبلة بشارع المعسكر الروماني بالإسكندرية

بالصور| السيسي "متشال على الراس" بموس ومقص "بوب".. "الله عليك يا فنان"

رحلة داخل جسم تمثال أبوالهول.. حارس الأهرامات «الأمين»

رحلة داخل جسم تمثال أبوالهول.. حارس الأهرامات «الأمين»

"أبو خالد" يتفوق على صلاح ورونالدو في مباراة مصر والبرتغال على "تويتر"

"أبو خالد" يتفوق على صلاح ورونالدو في مباراة مصر والبرتغال على "تويتر"

مصرية تزلزل "تويتر".. ومغردون: "أنقذوا أمنا سعدية"

مصرية تزلزل "تويتر".. ومغردون: "أنقذوا أمنا سعدية"

الأكثر قراءة

عاجل