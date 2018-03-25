بالفيديو| سائقة بـ"أوبر" بعد وقفه: "هدور على تربة أدفن فيها نفسي أحسن"

قالت الكابتن نيفين، سائق في "أوبر"، إنها تعمل مع الشركة منذ عام ونصف، ومنفصلة ولديها أولاد وكانت تبحث عن وظيفة لمساندتها على تحمل أعباء الحياة، موضحة أن العمل في الشركة أمن وأمان، وهناك احترام متبادل بين الكابتن والعميل.

وأضافت نيفين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد: "أنا بنهي عملي الساعة 3 بليل أو الساعة 2، وبعد حكم القضاء الإداري بوقف أوبر وكريم قولت أبحث عن تربة أدفن فيها أحسن".

وأشارت نيفين، إلى أن البحث عن وظيفة في مصر أمرا بالغ الصعوبة، خاصة أنه ليس لديها أي مصدر دخل آخر غير "أوبر".