قنصل مصر بجدة: المستشار القانوني للسفارة يحضر التحقيق مع الحاجة سعدية

قال السفير حازم رمضان، قنصل مصر العام في جدة، إن الحاجة سعدية تم القبض عليها في مطار ينبع، بسبب الحقيبة التي كانت تحملها.

وأضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المٌذاع عبر فضائية "دريم"، أن المستشار القانوني للسفارة تواصل معها، وسيتوجه غدًا لحضور التحقيقات معها، والتي ستٌجرى بمعرفة النيابة السعودية.

وناشد القنصل العام في جدة، أسرة الحاج سعدية، التزام الهدوء حتى تأخد الإجراءات القانونية مجراها الطبيعي، مؤكدًا أنه لا توجد أي شبهة على الحاجة سعدية.

وألقي القبض على "الحاجة سعدية" وبحوزتها 17 ألف قرص ترامادول في مطار ينبع، وتبين فيما بعد أنها ضحية لشاب يستغل تأشيرات العمرة في تهريب المخدرات.