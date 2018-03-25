تسجيل الدخول

الوطن

قنصل مصر بجدة: المستشار القانوني للسفارة يحضر التحقيق مع الحاجة سعدية

اليوم AM 06:29
كتب: أحمد حامد دياب
قنصل مصر بجدة: المستشار القانوني للسفارة يحضر التحقيق مع الحاجة سعدية

الحاجة سعدية

قال السفير حازم رمضان، قنصل مصر العام في جدة، إن الحاجة سعدية تم القبض عليها في مطار ينبع، بسبب الحقيبة التي كانت تحملها.

وأضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المٌذاع عبر فضائية "دريم"، أن المستشار القانوني للسفارة تواصل معها، وسيتوجه غدًا لحضور التحقيقات معها، والتي ستٌجرى بمعرفة النيابة السعودية.

وناشد القنصل العام في جدة، أسرة الحاج سعدية، التزام الهدوء حتى تأخد الإجراءات القانونية مجراها الطبيعي، مؤكدًا أنه لا توجد أي شبهة على الحاجة سعدية.

وألقي القبض على "الحاجة سعدية" وبحوزتها 17 ألف قرص ترامادول في مطار ينبع، وتبين فيما بعد أنها ضحية لشاب يستغل تأشيرات العمرة في تهريب المخدرات.

 

أخبار متعلقة

بسمة وهبة تكشف تفاصيل جديدة عن واقعة "الحاجة سعدية" بالسعودية

بسمة وهبة تكشف تفاصيل جديدة عن واقعة "الحاجة سعدية" بالسعودية
"الخارجية" عن قضية "الحاجة سعدية": "التحقيقات لازم تتم"

"الخارجية" عن قضية "الحاجة سعدية": "التحقيقات لازم تتم"
بالفيديو| القرموطي يظهر بتيشرت "كلنا الحاجة سعدية"

بالفيديو| القرموطي يظهر بتيشرت "كلنا الحاجة سعدية"
تسجيل صوتي يكشف سر شنطة المخدرات و"الفخ" الذي تعرضت له الحاجة سعدية

تسجيل صوتي يكشف سر شنطة المخدرات و"الفخ" الذي تعرضت له الحاجة سعدية
قانوني من السعودية: السلطات تتحفظ على "الحاجة سعدية" بالمستشفى

قانوني من السعودية: السلطات تتحفظ على "الحاجة سعدية" بالمستشفى
القصة الكاملة للقبض على "الحاجة سعدية" بشنطة مخدرات في السعودية

القصة الكاملة للقبض على "الحاجة سعدية" بشنطة مخدرات في السعودية

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

بالفيديو| القرموطي يحمل كفنه ويقدمه لأحد العاملين في برنامجه

بالفيديو| القرموطي يحمل كفنه ويقدمه لأحد العاملين في برنامجه

الخرباوي: "حسم" أو "لواء الثورة" تقفان وراء تفجير الإسكندرية الإرهابي

الخرباوي: "حسم" أو "لواء الثورة" تقفان وراء تفجير الإسكندرية الإرهابي

الخرباوي: محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية نفذت بأوامر من تركيا

الخرباوي: محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية نفذت بأوامر من تركيا

ثروت الخرباوي: محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية ليست عشوائية

ثروت الخرباوي: محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية ليست عشوائية

قنصل مصر بجدة: المستشار القانوني للسفارة يحضر التحقيق مع الحاجة سعدية

قنصل مصر بجدة: المستشار القانوني للسفارة يحضر التحقيق مع الحاجة سعدية

اختيارات الوطن

أول فيديو من موقع انفجار قنبلة بشارع المعسكر الروماني بالإسكندرية

بالصور| السيسي "متشال على الراس" بموس ومقص "بوب".. "الله عليك يا فنان"

رحلة داخل جسم تمثال أبوالهول.. حارس الأهرامات «الأمين»

رحلة داخل جسم تمثال أبوالهول.. حارس الأهرامات «الأمين»

"أبو خالد" يتفوق على صلاح ورونالدو في مباراة مصر والبرتغال على "تويتر"

"أبو خالد" يتفوق على صلاح ورونالدو في مباراة مصر والبرتغال على "تويتر"

مصرية تزلزل "تويتر".. ومغردون: "أنقذوا أمنا سعدية"

مصرية تزلزل "تويتر".. ومغردون: "أنقذوا أمنا سعدية"

الأكثر قراءة

عاجل