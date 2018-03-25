فيديو يكشف مفاجأة بشأن المتهم في توريط "الحاجة سعدية"

قال محمود التونسي الشاهد الرئيسي على واقعة النصب على الحاج سعدية إنه يشغل منصب المدير التنفيذي لشركة السياحة التي أصدرت التأشيرة وأنهت إجراءات السفر للحاجة سعدية.

وأضاف خلال مداخلة له مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المٌذاع عبر فضائية "النهار"، أنه أرسل فيديو تم التقاطه بكاميرات المراقبة الموجودة بالشركة يظهر فيها الشخص المتهم بالنصب على الحاجة سعدية أثناء ذهابه للشركة للحصول على جواز سفر الحاجة سعدية.

وقال التونسي إن الشخص حضر للشركة وحصل على الأوراق الخاصة بالحاجة سعدية وحصل على الحقيبة التي تهديها الشركة لمن يقوم برحلة عمرة، مؤكدًا أن هذه الحقيبة هي التي تم ضبط المخدرات بها.

وأبدى التونسي استعداده للتعاون مع النيابة العامة وجهات التحقيق المسؤولة عن متابعة القضية من أجل الوصول إلى الحقيقة.