مدبولي: الانتهاء من 16608 وحدة بمدينة "بدر" ضمن "الإسكان الاجتماعي"

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يتم تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان المختلفة، بمدينة بدر، ومنها مشروع "الإسكان الاجتماعي"، ومشروعا " دار مصر"، و" سكن مصر"، بجانب تنفيذ المباني الخدمية المختلفة لخدمة سكان هذه المشروعات.

وقال وزير الإسكان: هناك 61224 وحدة سكنية (2551 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، يجري تنفيذ 35184 وحدة منها (1466 عمارة) بالأحياء (5 – 6 – 7) ومركز المدينة، ويجري طرح 9432 وحدة أخرى (393 عمارة) بالامتداد الشرقي بجوار "سكن مصر"، بجانب الانتهاء من تنفيذ 16608 وحدات (692 عمارة).

وأضاف المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: تم الانتهاء من تنفيذ 528 وحدة سكنية (22 عمارة)، بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، وتم تسليم 72 وحدة منها للفائزين بها، ويجري تنفيذ 1128 وحدة (47 عمارة)، بالمرحلة الثانية للمشروع، بينما يجري تنفيذ 1272 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" بالمدينة.

وبشأن المباني الخدمية التي يتم تنفيذها لخدمة سكان مشروع الإسكان الاجتماعي، أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة بدر أنه تم ويجري تنفيذ وطرح 9 مدارس تعليم أساسي (42 فصلاً)، و14 حضانة، و16 سوق تجارية كبيرة، و22 سوق تجارية صغيرة، و9 وحدات صحية، ومراكز طبية، و7 ملاعب وساحات رياضية ومراكز شباب، و3 مخابز.