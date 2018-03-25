تسجيل الدخول

الوطن

مدبولي: الانتهاء من 16608 وحدة بمدينة "بدر" ضمن "الإسكان الاجتماعي"

منذ 12 دقيقة
كتب: جهاد عباس:
مدبولي: الانتهاء من 16608 وحدة بمدينة "بدر" ضمن "الإسكان الاجتماعي"

الإسكان الاجتماعي

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يتم تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان المختلفة، بمدينة بدر، ومنها مشروع "الإسكان الاجتماعي"، ومشروعا " دار مصر"، و" سكن مصر"، بجانب تنفيذ المباني الخدمية المختلفة لخدمة سكان هذه المشروعات.

وقال وزير الإسكان: هناك 61224 وحدة سكنية (2551 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، يجري تنفيذ 35184 وحدة منها (1466 عمارة) بالأحياء (5 – 6 – 7) ومركز المدينة، ويجري طرح 9432 وحدة أخرى (393 عمارة) بالامتداد الشرقي بجوار "سكن مصر"، بجانب الانتهاء من تنفيذ 16608 وحدات (692 عمارة).

وأضاف المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: تم الانتهاء من تنفيذ 528 وحدة سكنية (22 عمارة)، بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، وتم تسليم 72 وحدة منها للفائزين بها، ويجري تنفيذ 1128 وحدة (47 عمارة)، بالمرحلة الثانية للمشروع، بينما يجري تنفيذ 1272 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" بالمدينة.

وبشأن المباني الخدمية التي يتم تنفيذها لخدمة سكان مشروع الإسكان الاجتماعي، أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة بدر أنه تم ويجري تنفيذ وطرح 9 مدارس تعليم أساسي (42 فصلاً)، و14 حضانة، و16 سوق تجارية كبيرة، و22 سوق تجارية صغيرة، و9 وحدات صحية، ومراكز طبية، و7 ملاعب وساحات رياضية ومراكز شباب، و3 مخابز.

أخبار متعلقة

مى عبد الحميد: علي المقبولين بقرعة الإسكان الإجتماعي لوحدات 6 أكتوبر سداد مبلغ 8 آلاف جنيه

مى عبد الحميد: علي المقبولين بقرعة الإسكان الإجتماعي لوحدات 6 أكتوبر سداد مبلغ 8 آلاف جنيه
وزير الإسكان من فرنسا: البرلمان يُقر قانون التسجيل العقاري قريبا

وزير الإسكان من فرنسا: البرلمان يُقر قانون التسجيل العقاري قريبا
بالصور| وزير الإسكان العماني يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة

بالصور| وزير الإسكان العماني يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة
" الوزراء" يوافق علي تيسيرات جديدة لحاجزي وحدات الإسكان الإجتماعي

" الوزراء" يوافق علي تيسيرات جديدة لحاجزي وحدات الإسكان الإجتماعي
وزير الإسكان يلتقي نظيره العماني.. ويرحب بنقل تجربة التطوير العقاري

وزير الإسكان يلتقي نظيره العماني.. ويرحب بنقل تجربة التطوير العقاري
وزير الإسكان: نعتزم إنشاء مدينة سياحية ضمن استراتيجية تنمية سيناء

وزير الإسكان: نعتزم إنشاء مدينة سياحية ضمن استراتيجية تنمية سيناء
فودة يدعو وزير الإسكان لتسليم عقود الوحدات السكنية لمستحقيها

فودة يدعو وزير الإسكان لتسليم عقود الوحدات السكنية لمستحقيها
بعد حكم قضائي.. وزير الإسكان يحذف عقارا من "المنشآت المتميزة"

بعد حكم قضائي.. وزير الإسكان يحذف عقارا من "المنشآت المتميزة"

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

ضبط مسجل خطر بحوزته 11 طربة حشيش في أوسيم

ضبط مسجل خطر بحوزته 11 طربة حشيش في أوسيم

بن سلمان يزور كبرى الجامعات والمعاهد في بوسطن

بن سلمان يزور كبرى الجامعات والمعاهد في بوسطن

خط ساحن لتلقي بلاغات التعدي على الأراضي الزراعية خلال الانتخابات

خط ساحن لتلقي بلاغات التعدي على الأراضي الزراعية خلال الانتخابات

"تشريعية النواب" ترفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

"تشريعية النواب" ترفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

أوباما يشير إلى "التهديد" الكوري الشمالي ويدعو للتعاون

أوباما يشير إلى "التهديد" الكوري الشمالي ويدعو للتعاون

اختيارات الوطن

اللافتة وحدها لا تكفى: ادعم «السيسى» بـ«فيديو كليب»

اللافتة وحدها لا تكفى: ادعم «السيسى» بـ«فيديو كليب»

أنا فنان.. ولو حتى «صندوق قمامة»

أنا فنان.. ولو حتى «صندوق قمامة»

«دوبلير» يحلم بتحقيق رقم قياسى بالقفز من رابع دور.. البركة فى «الباركور»

«دوبلير» يحلم بتحقيق رقم قياسى بالقفز من رابع دور.. البركة فى «الباركور»

بالمستندات| شكوى ضد "لافارج للأسمنت".. تصدر الطن بـ31 دولار فقط

بالمستندات| شكوى ضد "لافارج للأسمنت".. تصدر الطن بـ31 دولار فقط

عامل فى «قطار النوم» بدرجة «طالب ماجستير»

عامل فى «قطار النوم» بدرجة «طالب ماجستير»

الأكثر قراءة

عاجل